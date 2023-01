A Cardi B molesta con la elección de Miss Universo. “Hubo fallo con esa corona, estoy molesta me voy acostar”

Luego del triunfo de la estadounidense R'Bonney Gabriel como la nueva Miss Universo las reacciones no se han hecho esperar. Muchos aprueban su elección como la nueva soberana del universo, mientras otros han arremetido el que se haya alzado con la corona.



Primero fue María Celeste Arrarás quien dijo que fue una pésima elección y ahora la cantante Cardi B se mostró molesta por el triunfo de Gabriel.



A través de su cuenta de Instagram, la artista de ascedencia dominicana compartió primero un "story" en el que celebraba el que la representante de República Dominicana estuviera entre las tres finalistas.



Luego, tras el triunfo de la estodounidense, publicó otro en la que mostró su descontento.



"Hubo fallo con esa corona, estoy molesta me voy acostar", expresó la voz de "I like it".



Anoche, la representante de Estados Unidos se alzó con la novena corona para su país en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial de la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana.



La primera finalista fue Miss Venezuela y la segunda República Dominicana.



EL cuadro de las cinco finalistas lo completaron Miss Puerto Rico y Miss Curazao.