¿Qué teléfonos dejarán de admitir WhatsApp a partir del 1 de enero de 2023?

Como puntualmente sucede, WhatsApp ha anunciado la lista de teléfonos en los que pronto dejará de soportar su aplicación de mensajería instantánea. Estos son teléfonos móviles bastante anticuados, que la mayoría de la gente ya no usa.

Pero no se puede descartar que alguien pueda seguir usándolo. En estos teléfonos, el soporte WhatsApp finalizará el 31 de diciembre de 2022. ¿Qué significa que WhatsApp ya no admitirá su aplicación en dichos teléfonos? Significa que la aplicación puede seguir utilizándose pero que ya no podrá actualizarla.

El 31 de diciembre de 2022, WhatsApp finaliza admitiendo iPhone 5 y iPhone 5c. -

Modelos Samsung que ya no soportan WhatsApp.---

Plantillas de iPhone ya no soportaran WhatsApp---

A partir del 1 de enero de 2023, WhatsApp ya no admitirá los siguientes modelos de teléfono Samsung: Galaxy Ace 2, Galaxy Core, Galaxy S2, Galaxy S3 mini, Galaxy Trend II, Galaxy Trend Lite y Galaxy Xcover 2.

El 31 de diciembre de 2022, WhatsApp ya no soporta los siguientes modelos de teléfono Huawei: Ascend D, Ascend D1, Ascend D2, Ascend G740, Ascend Mate y Ascend P1.