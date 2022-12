Santiago – Fermín Noesí director distrital de Hato del Yaque anunció este miércoles su desvinculación oficial y la renuncia concluyente del Partido de la Liberación Dominicana, para seguir los pasos de su líder Julio Cesar Valentín en la creación de la organización política “Justicia Social”.

“Continuamos con el respeto y la admiración a todos los compañeros que compartieron nuestra entrega y larga carrera política en dicha Organización, y para seguir los pasos de nuestro Líder Julio Cesar Valentín, donde seguiremos aunando esfuerzos para el fortalecimiento y crecimiento de nuestro Distrito Municipal.” Indico Noesí.

El ex miembro del Comité Central asegura que sus pasos son firmes y anticipa el derrocadero del PLD en Hato Del Yaque.

“A partir de hoy recorreremos todo el territorio nacional para la creación de un nuevo partido en el que ustedes sean la cabeza de Justicia Social”.

La renuncia fue comunicada en un acto en el abarrotado Club Cultural y deportivo Hato del Yaque, allí Noesí firmó la misiva dirigida al presidente del Partido de la Liberación Dominicana y ex presidente de la Republica, Lic. Danilo Medina y formalizo su salida del PLD.

“Nos marchamos sin resentimientos, acompañado de todo lo que aprendimos de la doctrina del Profesor Juan Bosch, la honestidad, la integridad, el trabajo, el comportamiento ético, el respeto a la dignidad del prójimo y las buenas prácticas de todo Boschista, y sobre todo la vocación de servicio a nuestro amado pueblo, que nos ha seguido y creído en nuestro trabajo social”.

Fueron las palabras con las que Fermín Rojas Noesí anuncio su salida oficial del Partido de la Liberación Dominicana.

Durante el acto otros renunciantes tomaron la palabra, Daniel Peralta, ex presidente de Comité intermedio Félix Peralta pidió cautela al intentar desmeritar la decisión de miles de militantes que abandonaron hoy el PLD.

“Que estemos en lugar no significa que no podamos emprender camino en otro lugar, nos vamos pero no es buscando mejoría, sino para trillar nuestro propio camino”. Expresó

Junto a Fermín Noesí abandonan las filas del Partido de la Liberación Dominicana un miembro del Comité Central, un vocal actual, dos ex directores distritales, dos ex Regidores, diez, de once presidentes de Intermedio existentes, más de 180 presidentes de Comités de Base en condición de militantes y miembros del PLD activamente, que han entregado toda su carrera personal y política dentro del Partido de la Liberación Dominicana.

Entre los salientes destaca Miguel Sánchez militante desde 1975, siendo menor de edad, cuando cumplió los 18 años fue juramentado como miembro, después presidente de comité de base y que fungía como presidente de comité intermedio Raimundo Rodríguez y Fabio Rosario, quien ingresó en 1984 teniendo ambos una militancia activa dentro del PLD.

De manera simultánea y como primer grupo, más de 200 altos dirigentes del PLD firmaron y depositaron sus respectivas cartas de renuncia en respaldo a Valentín y Noesí. Entre los que figura un poderoso batallón de hombres y mujeres que conforman el dispositivo estratégico en toda la circunscripción dos.

El sagaz y reconocido equipo político de probada experiencia electoral, que ha logrado salir victorioso en todos los procesos electivos de los que han sido partícipes durante más de una década.

El también director distrital en su misiva al presidente del partido morado, Danilo Medina Sánchez señaló que “Por el momento no hay intenciones de formalizar pretensiones electorales ni el ingreso a organización política”. En el documento dirigido con atención al Secretario General del PLD, Lic. Charlie Mariotti y el Lic. Arturo Tatis del Comité Municipal del PLD de Santiago.

Sobre Fermín Rojas Noesí:

Ingresó al PLD en el 2002 juramentado como miembro. Fue presidente de comité de base, presidente de comité intermedio y miembro de Comité Central.

Presidente regional norte de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM). En las elecciones municipales del año 2016 fue electo como director distrital de Hato del Yaque, función que ocupa constitucionalmente hasta 2024. El segundo director distrital elegido por voto popular.

Presidente de la Asociación de Distritos Municipales Cibao Norte periodo 2020-2022. Actualmente vicepresidente Nacional de la Federación Dominicana de Distrito Municipales (FEDODIM).