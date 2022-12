El presidente de la República Dominicana ha pedido a la comunidad internacional que intervenga en Haití sin demora para detener la violencia de las pandillas, en lugar de hacer discursos sobre ayudar a la nación caribeña afectada.

“La comunidad internacional debe ser más responsable”, dijo el presidente Luis Abinader al Financial Times en una entrevista. “Si está realmente preocupado por Haití, necesita ir y ayudar allí. Tiene que ayudar a Haití contra las pandillas que violan a niños y niñas todos los días, que matan a personas inocentes todos los días”.

Ariel Henry, el primer ministro interino de Haití, pidió en octubre una fuerza militar internacional para evitar que las bandas armadas aterrorizaran al país, diciendo que existía el riesgo de una gran crisis humanitaria. Estados Unidos ha tratado de ganar un acuerdo sobre una fuerza multinacional, pero ha encontrado resistencia por parte de los aliados regionales. Les preocupa que se los considere como apoyo al gobierno interino no electo de Haití, que llegó al poder después del asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio del año pasado. Quieren ver un consenso político más amplio dentro del país antes de comprometerse con la intervención, pero Abinader dijo que la situación exigía una acción inmediata. “Hay que ayudar a pacificar Haití”, dijo Abinader. “ . . . No con discursos de que vamos a ayudar, sino con acciones reales. . . Los propios haitianos no pueden. . . Quien pidió una fuerza fue el primer ministro haitiano. Si lo pide, es porque lo necesita”.

Luis Abinader: ‘Como presidente de la República Dominicana, tengo que proteger a mi país’ © Patrick T Fallon/AFP/Getty Images

La floreciente economía de República Dominicana, basada en el turismo, las zonas francas y la logística regional, ha estado absorbiendo un gran número de inmigrantes haitianos en los últimos años, muchos de los cuales cruzan ilegalmente la frontera entre las dos naciones de la isla.

El gobierno de Abinader ha respondido deportando un número récord de haitianos. Volker Türk, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, pidió el mes pasado a la República Dominicana que dejara de deportar haitianos y EE. alimentos o baños. Abinader no se arrepintió de la política, que ha llevado a que unos 20.000 haitianos al mes sean enviados a casa desde la República Dominicana desde agosto. “Tenemos una frontera con uno de los países más pobres del mundo, quizás entre los dos o tres países más pobres del mundo, con un gobierno muy débil donde una parte importante del territorio está gobernada por pandillas”, dijo.

“Como presidente de la República Dominicana, tengo que proteger a mi país”. El gobierno de Abinader está construyendo una valla de seguridad a lo largo de la frontera para disuadir la migración ilegal. La primera sección se terminará el próximo año y para el 2024 se extenderá por aproximadamente la mitad de la frontera, con tecnología de vigilancia que cubrirá más áreas montañosas.

El presidente rechazó las críticas al muro fronterizo y dijo que “es lo mismo que está haciendo Estados Unidos con México”. La República Dominicana ha estado entre las economías de más rápido crecimiento en América Latina y el Caribe durante las últimas dos décadas, ayudada por un consenso en torno a políticas favorables a las empresas y una industria turística próspera. Fitch reafirmó la semana pasada la calificación BB- de los 36.000 millones de dólares de deuda externa no financiera del sector público del país, tres escalones por debajo del grado de inversión. Señaló el “robusto crecimiento económico del país, una estructura de exportación diversificada, altos indicadores sociales y de PIB per cápita, y puntajes de gobernabilidad que se comparan favorablemente con los de sus pares”. El presidente estimó que el producto interno bruto crecería entre 5 y 5,5 por ciento este año y alrededor de 4,5 por ciento el próximo.

“Todos los meses tenemos cifras récord de turismo. Este año también tenemos récord de exportaciones desde las zonas francas [y] la inversión extranjera este año también es récord, más de $4 mil millones”, explicó. Esto es a pesar del impacto negativo de la guerra en Ucrania, que Abinader estimó le costó a su nación alrededor de $ 1 mil millones este año en subsidios para alimentos, combustible y fertilizantes y programas sociales adicionales. “Estados Unidos necesita ayudar aquí. . . Deberían tener una política de seguridad energética para la región”, dijo. Abinader organizó la semana pasada una reunión de la agrupación SICA de naciones centroamericanas y dijo que República Dominicana planeaba impulsar el comercio desarrollándose aún más como un centro regional de carga y transporte.

El presidente aún no ha decidido si volverá a postularse en 2024. Lo haga o no, Abinader confía en que prevalecerá el consenso político moderado del país. “Aquí no hay extremismo”, dijo. “ . . . Tenemos diferencias y tenemos una oposición agresiva, pero eso es parte de la democracia”.