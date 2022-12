Clarissa Molina apareció en su cuenta de Instagram mostrando un hermoso atardecer mientras se traslada en una motocicleta. La presentadora dominicana de ‘El Gordo y La Flaca’ deseó a sus seguidores que puedan ver muchos atardeceres tal como el que ella estaba disfrutando en ese momento.Este video hizo que los fanáticos de Molina se preguntaran por Vicente Saavedra, el prometido de la también modelo y actriz. Algunos aseguraron que desde hace un tiempo no se les ve juntos.“¿Y Vicente va contigo?”, “¿Clarissa por qué nunca te vemos con tu novio?” y “¿Por qué ya Clarisa no pone nada que tiene que ver con su comprometido. ¿Están juntos o no?” son algunos de los mensajes que le dejaron a la dominicana en esta publicación. Hace algunas semanas Molina declaró que la boda, que estaría pautada para el 7 de enero de 2023, fue aplazada. “Decidí mover fecha porque no estaba pasando lo que queríamos. La fecha era media complicada. Habían dos cositas que venían sucediendo así que dijimos: ‘No tenemos prisa, vamos a mover la fecha”, dijo en ‘El Gordo y La Flaca’.Cuando Clarissa Molina y Vicente Saavedra se comprometieron la dominicana le dedicó un hermoso mensaje a su futuro esposo a través de las redes sociales: “Mi felicidad en estas imágenes. Mi amor @saavedravicente gracias por elegirme como tú esposa. Dios y yo sabemos el gran hombre, hijo, padre, y hombre de fe que eres. Soy muy afortunada y bendecida por Dios. Te amo!”, dijo la presentadora de televisión.“Soy el hombre más afortunado!! Nunca pensé que pasara así… tan tan… te amo reina ¡una vez más gracias mi amor! eres única!!”, le respondió su prometido