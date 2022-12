Lápiz Conciente sufre preinfarto y se va para una fiesta como si nada

El rapero Lápiz Conciente informó durante una fiesta que ese mismo día sufrió preinfarto en horas de la tarde, pero de todos modos fue a su fiesta como si nada.

“Esta tarde, vaina infarto, dizque vaina infarto”, expresó Lápiz mientras se encontraba en tarima y mostraba algunas fotos de cuando lo estaban atendiendo, pero el rapero al parecer le restó importancia a su situación de salud.

“Pero si mañana yo no amanezco vivo, yo quiero que ustedes sepan que yo soy un guerrero incansable, que yo no me detengo“, agregó Lápiz.