La Procuraduría General tiene abierta una investigación al Ministerio de Educación

Santo Domingo.- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) tiene abierta una investigación al Ministerio de Educación, según reveló la titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, al recibir un premio de Participación Ciudadana.

«Ver un caso de corrupción en los roles de los tribunales era una especie de elefante blanco y cuando solían ser llevados, en alguna excepción, por lo general los imputados terminaban beneficiados con la jurisprudencia de la corrupción, frase que acuñé a partir de la realidad que viví en 2005, en ocasión del caso conocido como “Educación”, y no me refiero a la investigación actual que tenemos en curso», dijo la magistrada.

La procuradora adjunta dijo que muchas veces se toman un tiempo que algunos consideran excesivo en sus investigaciones, pero insistió en que los casos están listos cuando lo están. «Lo que sí ustedes pueden tener la seguridad es que este Ministerio Público no ha parado una sola investigación ni lo hará», dijo.

unque no especificó a cuál o cuáles gestiones abarca esa investigación reuslta útil recordar que en 2021 el Ministerio Público citó en varias ocasiones al exministro de Educación, Carlos Amarante Baret, con relación a su gestión en esa dependencia del Estado.

“Un tema relacionado con mi gestión al frente del Ministerio de Educación. Entonces entramos en un proceso de hacer las aclaraciones que ellos requerían”, dijo en una ocasión.

La investigación del Pepca a Carlos Amarante Baret, se realizó supuestamente tras una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas sobre la aplicación del 4% en la educación.

Asimismo el pasado mes de agosto, Roberto Fulcar, extitular de Educación acudió a la Procuraduría General de la República, donde entregó documentación sobre la adquisición de libros digitales, para “transparentar” su gestión, luego de varios señalamientos de corrupción en la adquisición de los mismos.

“Hemos venido personalmente ante la Pepca a entregar documentación sobre Adquisición de Libros Digitales y cualquier otro proceso que Pepca requiriere”, adujo.

También el actual titular del Ministerio de Educación, Ángel Hernández, informó que en los últimos cinco años, el Ministerio de Educación (Minerd), ha licitado más de 600 mil butacas, de las cuales, la institución ha recibido menos de 80 mil.

Señaló, además, que a todos esos suplidores se les pagó el 20 % de los fondos.

“Todavía al día de hoy, hay suplidores que tienen pendiente entregar más de 300 mil dispositivos electrónicos al Minerd y muchos de los que ya fueron entregados tienen muchas limitaciones, no reúnen las condiciones que fueron pactadas”, manifestó Hernández.

En otras declaraciones Hernández, reveló recibió los resultados de la auditoria que realizó el Ministerio de Administración Pública a la institución que dirige y que se encontraron informes que indican que personas muertas estarían cobrando.

“Hay personal que está muerto, hay personal que está en licencia, hay personal que no está asistiendo, hay muchas variables”, dijo.

La corrupción y Yeni Berenice

Berenice Reynoso recordó que en el año 2005 intentó llevar algunos de los escasos procesos de corrupción que se dejaban en la Fiscalía de Santiago, ya que los casos de corrupción suelen ser llevados por una Procuraduría Especializada.

Dijo que comenzó a sentir desde muy temprano en su carrera lo que implicaba llevar un caso de corrupción al asumir el ahora famoso caso de Aduanas, que involucraba a hijos de funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana, entonces en el poder.

“En ese momento se entendió que era una afrenta atreverme a judicializar un proceso en el que habían hijos de connotados dirigentes del entonces partido de gobierno; nunca olvidaré que unas horas después de haber realizado los allanamientos de ese caso, un alto dirigente político se animó a presentarse a mi despacho de fiscal de Santiago y textualmente me dijo: ´´¿Pero tú no sabes lo que has hecho? ¿Tú sabes a quiénes has allanado?´´ Esto no es un error, es una afrenta imperdonable y tú no tienes la fortaleza ni el arraigo político porque ni siquiera sabes buscar un voto, pero si no solicitas medidas, quizás yo pueda evitar que el partido no te la cobre´´.

Mi respuesta fue simple: No se preocupe por mí, pero si en algo usted quiere ayudarlos, puede recomendarles que busquen buenos abogados porque nuestra investigación ha recabado muchas evidencias. Cómo sabía el nivel de presión que tenía el caso, opté por subir con mi equipo a la audiencia para el conocimiento de la medida en la que pedimos y obtuvimos 18 meses de prisión preventiva”, dijo.