Hombre tortura brutalmente y viola con un palo a un vecino

Santo Domingo.-Las imágenes son desgarradoras, los golpes retumban sobre su cuerpo y bañado en su propia sangre, solo se escucha gritar: “¡Jetfrey no fui yo, Jetfrey no me dé más!”. La madrugada del 26 de diciembre se convirtió en la peor pesadilla que le ha tocado vivir a un hombre tan solo conocido como “Meneito”, residente en la comunidad Cancino II, en Santo Domingo Este, tras ser víctima de una brutal golpiza por un vecino que lo acusó injustamente de haberle violado una hija.