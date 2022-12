La comunicadora Nathaly Luna acusó este miércoles a través de un comunicado a su expareja, el locutor Brea Frank, de haberla presionado y hostigado para que sus acciones en un centro de belleza que tenían en común, le fueran cedidas.Luna explicó que, finalmente, el pasado 29 de mayo, decidió poner la administración de Mint Nail Bar & Salón en manos de Brea, aunque “se acordó que yo recibiría un salario mensual como socia, así como él lo recibió durante tres años”, pero esto no se cumplió y supuestamente tampoco el pago de la compra de las acciones de Luna.“A esto se le suma que el 5 de octubre, llegó a la casa de mis padres un acta de alguacil de parte del señor, notificándome una convocatoria para el cierre del establecimiento, pero este no se presentó al lugar”, optando por evadir las llamada telefónicas, mensajes de WhatsApp y lo en correos electrónicos enviados por mi representante legal”, agregó.Publica Listín Diario que, la presentadora de “Activando la mañana” aseguró que decidió hablar públicamente de la situación, que viene ocurriendo desde el año 2021, con el objetivo, de que estando a la vista de todos, “concluya de la manera más rápida y armoniosa posible”.Hasta el momento, Brea no se ha pronunciado al respecto, pero hace unos meses se especuló que este habría puesto la administración del establecimiento en cuestión, en manos de su actual compañera sentimental.