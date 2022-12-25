Estos son los ganadores Leisa de los 100 Kia 2023
Por SOYDEMAO.COM diciembre 25, 20220 Comments
Santo Domingo:-Listado de boletos ganadores de los 100 Kia Picanto 2023 con gasolina por 1 año de Total Energies, 100x100 de Navidad (SEV) del sorteo del viernes 23 de Diciembre del 2022.
Dicho sorteo fue realizado por las loterías Leidsa en colaboración de las empresas Caribe Express, Hipermercados Olé, Loteka.
# BOLETO FECHA LOCALIDAD
1 9-BC13-D6A3-DD39 06/09/2022 CARIBE EXPRESS, OLE FAROLITO, LAS AMERICAS, SANTO DOMINGO ESTE.
2 8-1C39-E0D7-DDA3 22/12/2022 FARMACIA INMACULADA, CENTRO, SAN JUAN DE LA MAGUANA.
3 E-C01C-3E99-DD65 21/10/2022 CARIBE EXPRESS, AVE. ESPAÑA, AVE. ESPAÑA, SANTO DOMINGO ESTE.
4 8-400E-7AB7-DD3C 09/09/2022 CARIBE EXPRESS, GUERRA, C/ CALOS MANUEL PUMAROL, SDE.
5 B-041F-F81B-DD90 03/12/2022 CARIBE EXPRESS, COTUI, C/ DUARTE, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ.
6 A-5C32-147F-DD9D 16/12/2022 CARIBE EXPRESS, OLE BOCACHICA, BOCA CHICA.
7 2-0C18-DA89-DD94 07/12/2022 CARIBE EXPRESS, AVE. DON ANTONIO GUZMÁN, LA VEGA.
8 D-B818-758F-DD93 06/12/2022 CARIBE EXPRESS, AVE. 27 FEBRERO, TENARES, PROVINCIA HERMANA MIRABAL.
9 D-F816-EA3B-DD70 01/11/2022 CARIBE EXPRESS, AV. MELLA, SANTO DOMINGO.
10 8-501B-F7DB-DD7A 11/11/2022 CARIBE EXPRESS, INDEPENDENCIA, AVE. INDEPENDENCIA KM 7.
11 8-6425-C597-DD8C 29/11/2022 FARMACIA LEMBERT, CENTRO, BARAHONA
12 7-A019-9E0F-DD63 19/10/2022 CARIBE EXPRESS, HERRERA, SANTO DOMINGO OESTE .
13 B-2017-E305-DD59 09/10/2022 CARIBE EXPRESS, POLA BAVARO, BAVARO.
14 3-8448-BD97-DD4A 24/09/2022 CARIBE EXPRESS, TERMINAL CARIBE TOURS, JARABACOA .
15 A-4813-259B-DD38 05/09/2022 CARIBE EXPRESS, AVE. SABANA LARGA, SANTO DOMINGO ESTE.
16 C-BC4D-5F31-DDA3 22/12/2022 LOTEKA, ENSANCHE NACO, DISTRITO NACIONAL.
17 5-F025-DF0F-DDA3 22/12/2022 FARMACIA FINIZOLA, PEKIN, SANTIAGO.
18 D-9426-ECB9-DD81 18/11/2022 OLE, AUTOPISTA LAS AMERICA, LA CALETA, SDE.
19 A-B430-5E93-DD51 01/10/2022 CARIBE EXPRESS, PLAZA MERENGUE, DISTRITO NACIONAL.
20 A-482D-5565-DD48 22/09/2022 CARIBE EXPRESS, OFICINA JUMBO LUPERÓN, AVE. LUPERÓN, DN.
21 C-242C-4983-DD9A 13/12/2022 OLE, SAN ISIDRO, AUTOPISTA DE SAN ISIDRO, SDE.
22 0-4419-B4B3-DD68 24/10/2022 OLE, PANTOJA, PANTOJA, SDO.
23 4-D01F-B26F-DD8B 28/11/2022 CARIBE EXPRESS, PUERTO PLATA, C/ CAMINO REAL.
24 4-481D-6631-DD55 05/10/2022 CARIBE EXPRESS, AVE. LAS AMERICAS, VILLA DUARTE, SDE.
25 A-EC0D-2977-DD8E 01/12/2022 CARIBE EXPRESS, PLAZA PARAÍSO DEL MAR, LOS FRAILES, SDE.
26 9-C433-1A71-DD9D 16/12/2022 CARIBE EXPRESS, KM. 9 AVE. DUARTE, STO. DGO. OESTE.
27 9-8030-188F-DD4C 26/09/2022 CARIBE EXPRESS, AVE. CHARLES DE GAULLE, SANTO DOMINGO ESTE.
28 D-941E-1225-DD90 03/12/2022 M. MEHONCA H., EL 12 DE HAINA, SANTO DOMINO OESTE.
29 3-0C1B-C345-DD98 11/12/2022 FARMACIA FARMA XTRA OLIM , HAINAMOSA, SANTO DOMINGO ESTE.
30 E-D018-87C3-DD79 10/11/2022 CARIBE EXPRESS, OLE JACOBO MAJLUTA, AV. JACOBO MAJLUTA, DN.
31 A-0445-CD33-DD4E 28/09/2022 FARMACIA RITA, VILLA JUANA, DN.
32 8-7C0F-AB05-DDA1 20/12/2022 CARIBE EXPRESS, PLAZA MIRAMAR, SANTIAGO .
33 C-4485-CA63-DD90 03/12/2022 FARMACIA CAROL, VILLA MARIA, DN.
34 F-8C12-CB97-DD8C 29/11/2022 CARIBE EXPRESS, COTUI, C/ DUARTE.
35 5-901E-4ED1-DD99 12/12/2022 CARIBE EXPRESS, SIRENA BONAO.
36 7-1820-DF7B-DD72 03/11/2022 CARIBE EXPRESS, OLÉ LOS FRAILES, MARGINAL LAS AMÉRICAS, SDE.
37 0-F814-C0AD-DD7C 13/11/2022 CARIBE EXPRESS, SAN VICENTE, SANTO DOMINGO ESTE.
38 5-BC3F-4D9F-DD78 09/11/2022 CARIBE EXPRESS, CARRETERA JARAGUA, SANTIAGO.
39 5-6828-2D91-DD9C 15/12/2022 CARIBE EXPRESS, SALCEDO, C/ BOBBY DHOSE.
40 7-7447-FBFF-DD9A 13/12/2022 CARIBE EXPRESS, OLE SABANA PERDIDA, AV. CHARLES DE GAULLE, SDE.
41 A-781E-D947-DDA2 21/12/2022 OLE, CIUDAD JUAN BOSCH, CIUDAD JUAN BOSCH, SDE.
42 8-2C7B-B547-DD3D 10/09/2022 FARMACIA CAROL, ARROYO HONDO, DN.
43 7-F413-D7ED-DD7E 15/11/2022 CARIBE EXPRESS, OLE FAROLITO, LAS AMERICAS, SANTO DOMINGO ESTE .
44 6-F80F-A10B-DD85 22/11/2022 CARIBE EXPRESS, AUT. SAN ISIDRO, SANTO DOMINGO ESTE.
45 A-B446-A26D-DD4C 26/09/2022 LOTEKA, ARROYO BLANCO, SABANETA/SANTIAGO RODRIGUEZ.
46 3-C474-B3EB-DD86 23/11/2022 FARMACIA LA CASA DE LAS MEDICINAS, VILLA CONSUELO, DN.
47 B-0C23-0677-DD78 09/11/2022 CARIBE EXPRESS, AVE. CIRCUNVALACION, SANTIAGO.
48 2-7C25-2969-DD8E 01/12/2022 CARIBE EXPRESS, CHARLES DE GAULLE, SANTO DOMINGO ESTE .
49 2-5C15-D337-DD5C 12/10/2022 FARMACIA CAROL, CENTRO, LA ROMANA
50 1-F01D-0829-DD69 25/10/2022 CARIBE EXPRESS, AVE. CHARLES DE GAULLE, SANTO DOMINGO ESTE
51 C-4C3D-61CD-DD40 13/09/2022 PS PUNTO SERVICIO, BELLA VISTA, DN.
52 3-5827-4B1D-DD8A 27/11/2022 CARIBE EXPRESS, APREZIO LAS PALMAS, SANTO DOMINGO OESTE
53 7-644B-8B8F-DD86 23/11/2022 CARIBE EXPRESS, SUPERMERCADO YOMA, SAN F. DE MACORÍS
54 1-2414-BC33-DD7B 12/11/2022 CARIBE EXPRESS, OLE MANOGUAYABO, MANOGUAYABO, SANTO DOM. OESTE.
55 E-0017-9E03-DD5E 14/10/2022 LOTEKA, CENTRO CIUDAD, SALCEDO, HERMANAS MIRABAL
56 2-1422-EF1F-DD7E 15/11/2022 CARIBE EXPRESS, PLAZA LUPERON, DN.
57 0-9018-E653-DD88 25/11/2022 CARIBE EXPRESS, OLÉ, VILLA CONSUELO, DN.
58 B-DC29-2DC7-DD7F 16/11/2022 LEIDSA, VENTA ONLINE, HTTPS://JUEGA.LEIDSA.COM
59 5-FC39-BD43-DD3C 09/09/2022 OLE, VILLA MELLA, AV. HERMANAS MIRABAL, SDN.
60 3-842A-D003-DD7A 11/11/2022 CARIBE EXPRESS, OLE LA CALETA, AV. LAS AMÉRICAS, SDE.
61 9-4815-0465-DD39 06/09/2022 CARIBE EXPRESS, AVE. LIBERTAD, PEDERNALES
62 1-182F-FF91-DD92 05/12/2022 CARIBE EXPRESS, SAN VICENTE, SANTO DOMINGO ESTE
63 4-4031-2D37-DD58 08/10/2022 PS PUNTO SERVICIO, CANCINO, SANTO DOMINGO ESTE
64 F-4429-6B79-DD79 10/11/2022 CARIBE EXPRESS, PLAZA LAMA, KM 13, SDO.
65 2-F01E-B815-DD57 07/10/2022 CARIBE EXPRESS, CALLE MELLA, SAN JOSE LAS MATAS
66 2-7C24-1EA3-DD95 08/12/2022 CARIBE EXPRESS, POLA ARROYO HONDO, DN.
67 0-F00E-1F71-DD62 18/10/2022 CARIBE EXPRESS, PLAZA LAMA HERRERA, DN.
68 B-EC15-2365-DD71 02/11/2022 CARIBE EXPRESS, C/ JOSÉ DE JESÚS ALTUNA, VICENTE NOBLE
69 2-F02C-8435-DD79 10/11/2022 CARIBE EXPRESS, AUTOPISTA DUARTE KM7, CANABACOA
70 6-B84E-D713-DDA2 21/12/2022 FARMACIA CAROL, ALMA ROSA, SANTO DOMINGO ESTE
71 7-7419-8EC7-DDA3 22/12/2022 OLE, SAN ISIDRO, AUTOPISTA DE SAN ISIDRO, EDE.
72 C-A01A-E281-DDA4 23/12/2022 LOTEKA, CENTRO CIUDAD LA CUABA, SANTO DOMINGO OESTE.
73 D-2449-8AED-DDA0 19/12/2022 CARIBE EXPRESS, APREZIO PANTOJA, SANTO DOMINGO OESTE.
74 6-C835-56A3-DD9E 17/12/2022 FARMACIA MINERVA, CENTRO CIUDAD, AZUA.
75 2-5429-A537-DD9B 14/12/2022 CARIBE EXPRESS, OLE VILLA MELLA, SDN.
76 7-9039-021B-DD9D 16/12/2022 CARIBE EXPRESS, PLAZA CARIBE TOURS, SANTIAGO.
77 2-884C-D08B-DDA2 21/12/2022 FARMACIA MORA, S.R.L., CRISTO REY, DN.
78 3-0C2C-5D4D-DD9C 15/12/2022 CARIBE EXPRESS, PLAZA PARAÍSO DEL MAR, LOS FRAILES, SDE.
79 1-9810-1687-DD7E 15/11/2022 CARIBE EXPRESS, BAYAHIBE, C/ JUAN BRITO, LA ROMANA.
80 F-2847-6FC7-DD66 22/10/2022 OLE, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE.
81 E-A81A-8FD7-DD70 01/11/2022 SUPERMERCADO 100%, VILLA CARMEN, SANTO DOMINGO ESTE
82 2-7816-B5C9-DD80 17/11/2022 OLE, AVE. MONUMENTAL, URBANIZACIÓN REAL, SANTIAGO.
83 B-8C20-C535-DD5C 12/10/2022 CARIBE EXPRESS, OF. PRINCIPAL, DN.
84 E-C429-F8F1-DD70 01/11/2022 CARIBE EXPRESS, BANI, C/ ULADISLAO GUERRERO.
85 1-F02A-A23D-DD68 24/10/2022 CARIBE EXPRESS, PLAZA LAS BODEGAS, SAN PEDRO MACORIS
86 5-9410-E437-DD5E 14/10/2022 LOTEKA, DAJABON.
87 8-801E-EE2D-DDA0 19/12/2022 CARIBE EXPRESS, PLAZA LAMA SANTIAGO, AVE. 27 DE FEBRERO
88 9-601B-EA17-DD8F 02/12/2022 CARIBE EXPRESS, IMBERT, C/ HERMANAS MIRABAL
89 2-5C5A-5045-DD6A 26/10/2022 CARIBE EXPRESS, LAMA LA ROMANA
90 B-A830-A7EB-DD53 03/10/2022 FARMACIA CAROL, EL MILLON, DN.
91 B-1C1C-2DDD-DD35 02/09/2022 CARIBE EXPRESS, SAN VICENTE DE PAÚL, SANTO DOMINGO ESTE.
92 1-4834-0E09-DD3C 09/09/2022 CARIBE EXPRESS, OLE CIUDAD JUAN BOSCH, SANTO DOMINGO ESTE .
93 8-242C-DEE1-DDA3 22/12/2022 BANCA NEYBAR SPORT, CENTRO, NEIBA
94 8-9434-0017-DD84 21/11/2022 CARIBE EXPRESS, OLE AUTOPISTA DUARTE, PALAMREJO
95 5-AC11-683F-DDA1 20/12/2022 CARIBE EXPRESS, PLAZA ITALIA, LAS TERRENAS
96 6-EC3C-5139-DD81 18/11/2022 LOTEKA, LOS MINA, SANTO DOMINGO ESTE.
97 9-2C29-8BED-DDA1 20/12/2022 CARIBE EXPRESS, APREZIO ENGOMBE, SANTO DOMINGO OESTE
98 1-3449-6CEF-DD95 08/12/2022 FARMACIA ELSA MARIA, S.R.L., RINCON, EL SEIBO
99 B-141C-0535-DD7C 13/11/2022 CARIBE EXPRESS, BELLA VISTA STGO., C/ EMILIO PRUD HOMME
100 6-8827-C1C1-DD93 06/12/2022 SUPERMERCADO HASAN, HAINA, BAJOS DE HAINA, SAN CRISTOBAL
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