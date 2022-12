Esto publicó Instagram:

Está más que claro que eso fue mandado hacer uno viene a trabajar honradamente aquí a Ny y vienen 3 delincuentes , Los famosos rompedores y abren la puerta a patadas y a punta de pistola se llevan todas mis prendas , cadenas , anillos , brazaletes , relojes , lentes etc. más mis documentos, pasaporte , tarjeta de crédito , iPad , iPhone , el pasaporte y prendas de mi doble voz , esto no puede seguir pasando ya no hay ningún tipo de tranquilidad , 3 pistola dispuesto hasta matar , pero Dios y las autoridades de new york se encargarán de eso y tengo fe de que todo saldrá a la luz