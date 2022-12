La actriz y presentadora de televisión Clarissa Molina, desmintió este lunes que haya terminado con su prometido el empresario boricua Vicente Saavedra, aunque si confirmó que la boda ha sido pospuesta.



Según explicó la beldad dominicana en el programa donde labora «El Gordo y la Flaca», habían ciertos detallitos que los obligaron a posponer la ceremonia y además la cercanía con el inicio de año, ya que el enlace lo realizarían el 7 de enero en Punta Cana.



«Hace tiempito yo decidí mover la fecha porque habían cosas, ósea no estaba pasando lo que queríamos porque la fecha era media complicada… habían dos cositas que no estaban sucediendo como queríamos y sabes qué, vamos a mover la fecha», dijo Clarissa tras la pregunta de Raúl sobre la cancelación de la boda.



Agregó que aún no tienen fecha fija, y que están disfrutando del proceso para que salga la boda de sus sueños.



Sobre si están separados dijo: «yo estoy bien, estamos juntos, tampoco es lo que dicen de que estamos separados».



Desde hace unos días circula el rumor de una posible separación entre la dominicana y el boricua, y su lejanía en las redes sociales habría confirmado los rumores.