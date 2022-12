La noticia fue dada a conocer durante una reciente entrevista con Billboard, donde anunció su retiro temporal de la música.



“Me tomaré un descanso. El 2023 es para mí, para mi salud física, mi salud emocional, para respirar, y disfrutar mis logros. Vamos a celebrar. Tengo un par de compromisos esporádicos, e iré al estudio, pero no hay presión. Acuérdate de ti mismo. Te has esforzado mucho”, expresó el cantante.



Indicó que el próximo año lo dedicará por completo a sus actividades personales, sin la presión de un compromiso laboral.



“Vamos a celebrarlo. Vámonos para aquí, vamos para allá. Vamos al bote. Vamos pa’l agua. El 2023 es para mí. Se va para estudio, se graba, pero nada de presión. Acuérdate de ti cabrón, le has dado duro con cojones”, recalcó el intérprete de Tití me preguntó.



Bab Bunny se reunió con Triple H, el director creativo de WWE, en Los Ángeles, California, ciudad en donde en 2023 se realizará el gran evento premium WrestleMania 39.



Se recuerda, que es la segunda vez en menos de 3 meses que Triple H se reúne con Bad Bunny. Y, recientemente, un ex guionista de WWE, llamado Kazeen Famuyide, aseguró que había escuchado que había grandes planes para Bad Bunny en WWE para el año 2023.



Los planes



Estos planes serían que Bad Bunny hiciera equipo con Rey Mysterio para luchar ante Dominik Mysterio y Damian Priest en un evento premium que la empresa realizaría en Puerto Rico antes de WrestleMania 39. Y para esta WrestleMania, dicho combate por equipos daría paso a un combate de Bad Bunny contra Dominik Mysterio.