El deportista Alex Rodríguez ha causado gran revuelo en las redes sociales, tras publicar una imagen junto a sus tres amores frente a un frondoso árbol como portada de Navidad.¨De nuestros corazones al tuyo, Feliz Navidad¨, posteó en su cuenta de Instagram y lo acompañan en la imagen sus hijas Ella y Natasha y su nueva pareja, Jac Cordeiro.Por eso, te compartimos a continuación algunos de los comentarios publicados:«Alexa, pon Titi me preguntó», «Me dan pena las niñas», «JLo es una mujer de una vez en la vida», «Ay Alex, qué gustos los tuyos», «Pobres hijas», «¿En serio?», «Se le fue el gusto al piso», escribieron algunos de ellos.Esto, que para muchos puede ser sorpresivo para otros no es nuevo, ya que el ex de la cantante Jennifer López y la instructora de fitness fueron vistos por primera vez en octubre, según reportó Page Six.Jac, además de entrenadora y experta en fitness, es toda una emprendedora y dueña del programa Jacfit, encargado de transformar en 6 semanas a aquellos que estén decididos a hacerlo.