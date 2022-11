El polifacético hombre de la televisión tocaba guitarra, cantaba, era un insuperable comediante, diestro comunicador, y poseía una gran cultura, tanto en el campo de las artes como en el de las letras.



A diferencia de algunos humoristas, de rostro adusto y mal carácter, Freddy era de temperamento afable, y sólo estallaba en cólera frente a las injusticias.



Pero donde el supra talentoso seibano se robaba el show en cualquier escenario era en la difícil tarea de hacer chistes, algunos de coloración escarlata.



Relataba la situación que se generó cuando un distraído caballero le manifestó a un amigo que “tu esposa es una de las mujeres con mayor sentido del humor que he conocido, porque ayer le hice un chiste que no es tan gracioso, y rió con tanto gusto que se cayó de la cama”.



Otro hombre igualmente distraído contó a un pariente que, saliendo de un motel acompañado de una hermosa joven, su esposa entraba al establecimiento con un oficial del ejército, y él volteó la cara y tuvo la suerte de que no lo reconoció.



Otro cuento que narraba Freddy tiene como protagonista a un viajante de comercio, que al partir hacia una apartada localidad desde la capital un día lunes le informa a su esposa que regresará el jueves en horas de la tarde.



Pero debido a que realizó su labor con rapidez llegó al hogar a las tres de la madrugada del día fijado, encontrando a su consorte durmiendo en el lecho nupcial estrechamente abrazada con otro hombre, y ambos como fueron traídos al mundo.



Tras el boche cargado de insultos que lanzó a la adúltera, apuntándole con un revolver, ésta le reveló que quien le había regalado el carro nuevo con el que ejercía su oficio no había sido su suegro, sino el hombre que desde la cama lo miraba aterrado.



-¡Mujer del diablo, arropa a ese pobre infeliz, que puede coger una pulmonía con ese aire acondicionado puesto al máximo!

Su vida



Goico se casó dos veces, primero con la cantante Luchy Vicioso en los años 70, con quien tuvo dos hijos: Freddyn y Ernesto.



La pareja se separó a finales de esa década y en 1979 se unió a Pilar Mejía, con quien procreó a Laura Marie y Giancarlo. Anteriormente también tuvo una hija, Dayanara.



Beras Goico, quien se destacó como una de las figuras más influyentes de la sociedad dominicana, por sus denuncias sociales y su don de servir a los más necesitados a través de sus programas y de la Fundación El Gordo de la Semana, falleció el 18 de noviembre de 2010 en el Mount Sinai Hospital de Nueva York, como consecuencia de un cáncer en el estómago con el que venía luchando desde 2007.



Tuvo una exitosa trayectoria de más de 50 años en los medios de comunicación, desde 1959 cuando comenzó como camarógrafo en Rahintel (hoy Antena 7), hasta su muerte en 2010.

Programas donde participó Freddy Beras Goico



En los años 50 creó el programa “Cosas de Freddy” (sátiras políticas). En 1963 formó parte de “La hora del moro”, con Rafael Solano. En radio incursionó en el programa de humor “El show de noticias”, que se transmitía por Radio Cristal. Más adelante inició un programa junto a Cecilia García y Cuquín Victoria llamado “Tres por tres”.



Con Yaqui Núñez del Risco formó el binomio más exitoso de la televisión, al conducir los programas “Nosotros a las 8” y “De noche”.



A principios de 1970, Freddy y Yaqui entraron a formar parte de “El show del mediodía” como presentadores.



En ese espacio se inició la época dorada del humor, con Freddy, Julio César Matías “Pololo”, Cuquín Victoria, Milton Peláez, Roberto Salcedo, Cecilia García y Felipe Polanco “Boruga”, entre otros.



En 1973, Beras Goico fundó el programa de televisión “El gordo de la semana”, con el que hizo historia por el canal 4. Posteriormente pasó por varios canales, pero su mayor esplendor lo tuvo en Color Visión, hasta su cese, el 26 de enero de 2003.



Otros programas fueron “Punto final” (1987) y “Con Freddy y Milagros” (2000), cuya separación dio apertura a “Con Freddy y punto”.