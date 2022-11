Mantequilla exige pidan excusa públicamente para pagar "lo cuarto ajeno"

República Dominicana:-Wilkin García Peguero, mejor conocido como «Mantequilla» el hombre que se quedó sin la fórmula para multiplicar el dinero de la gente, ahora le pone condiciones a la gente para devolverle su dinero.





Señala eldia.com que el tal es el caso de Rolando Desulme, a quien Mantequilla le adeuda la suma de 450 mil pesos que invirtió en su negocio Inversiones 3.14.





«Yo no me voy a quedar con 400 mil pesos tuyos, tu tiene que pedirme excusa públicamente, porque yo no le voy a pagar a un enemigo mío, recuerda la condición, hiciste el video pidiendo excusa, yo te pago», se escucha a Mantequilla decirle a Desulme en un audio, a lo que este último respondió que no tiene que andar pidiendo excusas para que le paguen el dinero que obtuvo fruto de su trabajo.





“Por lo mío no tengo que pedirle perdón a nadie porque ese dinero es mío, yo lo trabajé con mi sudor. Mi vida está en peligro, ese señor (Mantequilla) me llamó por videollamada y me amenazó, diciéndome que él me podría mandar a matar con cinco mil pesos, porque eso era lo que valía mi vida y él no tiene que usar una arma porque tiene quien haga el trabajo», dijo Rolando Desulme, quien interpuso una querella contra Mantequilla en la Fiscalía de la provincia Monte Plata por estafa y amenaza de muerte.





Se recuerda que Mantequilla reveló ayer que le debe a unas 600 personas la suma de 150 millones de pesos.





En los últimos días varias personas, entre ellas adultos mayores y con enfermedades, han estado reclamando en las redes sociales que Mantequilla les devuelva el dinero invertido.





Las alarmas

García Peguero manejaba todo el dinero en cuentas de ahorros personales ya que la empresa “3.14 Inversiones World Wide”, de su propiedad, hace solo poco más de dos meses que fue contituida.





La cantidad de dinero que empezó a recibir el llamado “Mantequilla” despertó las alarmas del sistema financiero al no tener una justificación para el movimiento de efectivo en cuestión.





También llamó la atención que a una cooperativa de la zona de Sabana Grande de Boyá, en un lapso relativamente corto, sus socios decidieron retirarle alrededor de cien millones de pesos, lo cual se sospecha una parte importante fue para entregárselo a García Peguero.





Seducción a incautos

El denominado “Mantequilla” logró que una gran cantidad de personas le entreguen su dinero bajo la promesa de que en poco tiempo se lo multiplicaría utilizando una “fórmula” que se ha negado a revelar. La Villa, inmueble particular de “Mantequilla” donde acude cada cierto tiempo con sus familiares.





Sin embargo, no hay constancia de ninguna operación financiera, comercial o industrial que le permita explicar ninguna acción que genere un rendimiento mínimo, mucho menos uno que pueda multiplicar el dinero en 15 días o un mes.





Todo el dinero que ha recibido ha quedado en su poder y el que tenía en sus cuentas de ahorro le fue devuelto en su totalidad por las entidades financieras sin hacerle retenciones.