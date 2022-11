La guerra entre Don Miguelo y El Alfa se revivió tras el lanzamiento del disco «Sagitario» de El Alfa, específicamente en el tema «Problema».



Aunque muchos dicen que en todas las canciones del álbum, Alfa le deja caer alguito es en el tema «Problema» en que el urbano ataca más directo a Don Miguelo.



Por lo que el intérprete de «Pila de bandera» no se quedó callado y desde su cuenta de Instagram soltó varios fuetazos que iban directo para El Alfa



«Espero me dé un porcentaje por usar mi nombre como marketing de esa M. Es más no me des na’. Estás flojo. Vuelve a internarlo, calvo acomplejado», fue la primera publicación de Miguelo en su historia.



Luego subió un video de él riéndose y escribió: «Con una correa moja ¿y esa rima?».



En otra publicación, Don Miguelo subió el logo de Récord Guinness y acompañó la imagen con el siguiente texto: «Guinness certifica: primer artista del mundo que lanza un álbum malo enterito: «The best».