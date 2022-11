El 19 de septiembre pasado el Comité de Presas y embalses anunció un desagüe preventivo de la presa de Tavera. El COPRE decidió sacarle 90 metros cúbicos por segundo al embalse que junto a su hermano Bao estaba a un metro de su cota máxima. Como pasa con las informaciones técnicas o científicas eso le interesó a poca gente porque como les he dicho de manera reiterada las noticias son las malas y esa nota no tenía impacto.

El cinismo de Leonel al desnudo, Sin Maquillaje, noviembre 8, 2022

Ese mediodía me llamó el actual embajador en el reino Elnio Durán a quien conozco porque es un reputado productor de banano y los bananeros sí saben el impacto que puede tener cualquier operación de la presa de Tavera en sus bienes y por tanto en sus vidas.

Por eso Durán que sabe que doy seguimiento a esos temas me pregunto y yo le di los datos que diariamente publica el Instituto de Recursos Hidráulicos. Ayer cuando leía la décima de Juan Tomás a propósito de las recomendaciones constantes del expresidente Leonel Fernández que insiste en señalar lo que llama improvisaciones de la actual administración no pude menos que recordar el desfogue de la presa de Tavera en el 2008 que nadie sabe cuanto costó.

Con frecuencia digo que Google es el peor enemigo de Fernández pero el caso de la tormenta Olga es de referencia. Recuerdo que en una reunión con los líderes de los bananeros explicaron que salieron de sus fincas con todo en orden y al otro día no tenían fincas.

Leonel Fernández había designado en el INDRHI al ingeniero químico y dirigente reformista Héctor Rodríguez Pimentel, el comité de presas estaba infuncional y el resultado fue un desastre que dejó un saldo de muerte y destrucción desde Santiago hasta Montecristi. En ese momento los bananeros amenazaron con demandar y el bajadero fue un préstamo para la recuperación de las fincas pero el país dejó de percibir unos 300 millones de dólares en los cálculos de la caída de las exportaciones en ese momento.

Los bananeros fueron además penalizados por incumplimiento de contratos. Anteayer LF declaraba que la JCE tendría que sancionar a los partidos que están en campaña y yo no lo puse en el resumen porque pienso que uno no se puede dejar relajar de esa manera.

Ayer me enviaron un comentario de Mariasela Alvarez que calificaba las constantes declaraciones de Fernández como descaro y desfachatez y yo no voy a llegar ahí pero por lo menos diría que es cinismo. Es cierto que la capital no tiene un adecuado sistema de drenaje pluvial. Varios medios traen reportajes sobre eso y es un fallo que en los dos años de Abinader no se haya construido lo que en 20 ni se habló, pero la verdad es que si alguien no se puede referir a eso es Fernández y sus amigos tanto en la FUPU como en el PLD