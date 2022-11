El “Big Boss” Daddy Yankee reventó el Estadio Olímpico Félix Sánchez en una noche de clásicos de antes y de ahora que pusieron a bailar a miles de dominicanos que no permitieron que la lluvia parara su fiesta.



“Vamos a cantar todos esos clásicos y los nuevos clásicos. Vamos a rumbear toda la noche”, prometió luego de iniciar el show que se extendió por más de dos horas.



El espectáculo del artista urbano puertorriqueño Daddy Yankee en el Estadio Olímpico Félix Sánchez comenzó a las 8:05p.m., con la participación de Dj LG Mena, quien empezó lo que sería un recorrido por la historia del género, tocando playeros de Wisin y Yandel, además de temas correspondientes a exponentes actuales como Bad Bunny y Rochy RD.



A las 9:24p.m., LG Mena se retiró del escenario para dar paso a “El Cangri”, este haciendo presencia frente a la audiencia restando aproximadamente tres minutos para las diez de la noche.



La primera imagen de DY fue a través de una pantalla que formaba parte de la escenografía. En ella, inicialmente se mostró un avión sobre en el que finalmente, el cantante hizo presencia junto a 16 bailarines, varios músicos con instrumentos, un Dj y un corista, segunda voz o “doble voz”.



Campeón” de su último disco, “Legendaddy”, fue la canción escogida por “Big Boss” para hacer su entrada como todo líder, para posteriormente continuar con “Remix”, del mismo álbum.



“Muchas gracias por estar aquí, ustedes saben que este es mi último show en esta hermosa tierra, en mi tierra hermana, muchas gracias a toda mi gente por venir a este gran recuerdo”, dijo.



En varias ocasiones, el reguetonero expresó su cariño por República Dominicana y confesó que canciones como “Lo que pasó, pasó” y “Llamado de emergencia” fueron por influencia de esta media isla que lo apoyó desde sus comienzos. Así, también recordó cuando cantaba para pocas personas en Agua Splash, lo que fue motivó para llenarse de emociones y sugerir a sus seguidores a luchar por sus sueños y no rendirse.



“Este tema ustedes saben nació del corazón de aquí, tantos temas que yo tenga gracias a República Dominicana”. “Ustedes no saben la musa que ustedes me dan para crear música y este tema es uno de los grandes himnos de la música gracias a la inspiración que ustedes me dan”, afirmó.



En ese sentido, contó que “Shaky Shaky” es de esos temas que surgen sin estarlo planeando, aunque siempre busca hacer música que perdure en el tiempo y no sea desechable.



En escena, “The Boss” estuvo acompañado de grandes invitados a través de la magia de la tecnología, entre estos, Rauw Alejandro, Lunay, Ozuna, Anuel AA, el dúo Zion y Lennox y Luis Fonsi, con este último interpretando “Despacito”, tema que posee el videoclip más visto del mundo en la plataforma de YouTube.



En vivo, sorprendió a los presentes invitando al merenguero Omega El Fuerte, quien tuvo la oportunidad de poner a bailar a miles personas a ritmo de “¿Qué tengo que hacer?”. Así, demostró Yankee haber sido uno de los primeros urbanos internacionales en incursionar en el merengue, ya que este tema tiene origen en su cuarto álbum de estudio, que data del año 2008, “Talento de barrio”.



De igual manera, el dembow hizo presencia de la mano de El Alfa El Jefe. “PAM” y “Bombón” fueron las canciones con las que el criado en Herrera pudo compartir tarima con Daddy Yankee en este concierto de despedida en suelo dominicano.



Obviamente, el intérprete no podía terminar un musical sin su tradicional “limpia parabrisas”. Momento en el que se llenan las gradas de celulares con las luces encendidas bailando de un lado a otro. Asimismo, la muchedumbre lo acompañó a entonar a todo pulmón el tema que representa un antes y un después en el ritmo, "La gasolina".



Por otro lado, el público respetó la regla de no subirse en los asientos durante el espectáculo, como lo habían advertido los organizadores hace unos días. Quien no obedeciera esta negativa, sería expulsado del evento.



El show estuvo decorado con luces, pirotecnia fría y máquinas de humo, y al finalizar, despidieron algunos fuegos artificiales en el cielo, aunque no los suficientes para ser el adiós del ruedo musical de una leyenda del reggaetón.