El actor de telenovelas Andrés García se encuentra delicado de salud luego de que el pasado miércoles fuera encontrado por su esposa, Margarita Portillo, tirado en su casa de Acapulco, por lo que tuvo que ser ingresado en una clínica.

P ortillo reveló este lunes a la revista Tv y Novelas que la recaída de la salud del ex galán de cine y televisión mexicana se debió a la ingesta de alimentos que no están permitidos en su dieta, además del alcohol y “sustancias ilícitas” que habría consumido su esposo tras este ponerse “violento” y dejar de saber de él por unas semanas.

Yo ya lo saqué de su casa, al mediodía inconsciente prácticamente. Ya después me informan que estaba por una sobredosis de sustancias ilícitas. Le mandé a hacer un examen antidoping sale positivo a pesar de su cirrosis hepática pues estuvo esas tres semanas que yo no lo vi se deterioró muchísimo su salud de tal manera que yo lo rescaté de su casa inconsciente y con un cuadro de sobredosis y con una neumonía“, expresó. “Está delicado, grave. Tiene afectación en los pulmones. Presenta mucha diarrea, porque tiene muy alta concentración de amonio por las cosas que no puede metabolizar su hígado. Tiene un cuadro complicado y yo aquí estoy sola”, añadió. Sobre las condiciones medicas que presenta García, Portillo aseguró que el intérprete de 81 años “tiene neumonía y necesita oxígeno” y acusó a su ex esposa Sandy de habérselo llevado de una casa a otra y dejarlo solo. “Intenté que esa persona que se lo llevó se hiciera responsable, pero simplemente lo dejó ahí botado, sabiendo que allá en la playa nadie se queda a dormir con él. Yo aquí en mi casa le puedo traer un enfermero, y no me despegó de él”. Una de las mayores complicaciones que tiene el protagonista de “El Privilegio de amar” está relacionada con un padecimiento que le afecta sus niveles de hemoglobina, una proteína que es de vital importancia para que se transporte el oxígeno a todo el cuerpo por lo que se cree que esta transfusión de sangre pueda estar relacionada con esta situación. Ahora los fans del aclamado actor que conquistó millones de corazones a través de la gran pantalla esperan que se recupere pronto en casa de su esposa Margarita Portillo, con quien hace apenas unas semanas se reconcilió, pues se sabe que ya habían iniciado los trámites de divorcio para acabar con su largo matrimonio de 22 años. En julio de 2022, el nacido en Santo Domingo, República Dominicana, confesó durante una entrevista en “Ventaneando” que “combinaba el tequila, el perico. Entre los 20 y 25 años fue que me la dieron a probar y me gustó”.

FUENTE