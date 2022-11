Todo parece indicar que los rumores sobre la ruptura amorosa entre Gabriel Soto Irina Baeva son ciertos, pero no lo harán público por el bien de los proyectos de Televisa.El famoso periodista de espectáculos Alex Kaffie es el encargado de compartir esta información asegurando que Soto y Baeva rompieron su compromiso hace un par de meses, pero que presuntamente no pueden decirlo públicamente debido a ciertas condiciones que Televisa les impuso.A pesar de que la pareja gozaba de una relación intachable en la que además ya tenían planes de boda, tal parece que este amor que los unía sí se ha terminado.Gabriel Soto e Irina Baeva deben fingir seguir muy enamoradosLa razón tendría que ver con que Soto es parte de la nueva telenovela ‘Mi camino es amarte’, a la que fuentes dicen que el actor llegaba con rasguños al set, mismos que debían ser cubiertos con maquillaje. Es por esto, que Televisa le pidió al ex de Geraldine Bazán que no hiciera público este tema personal para no dañar el estreno del melodrama.Al respecto de la amorosa bienvenida que Irina presumió en redes sociales, donde supuestamente Gabriel le decoró el cuarto a la rusa por motivo de su cumpleaños número 30 , Kaffie mencionó que todo se trató de un montaje para así desviar la atención del público.La pareja en su momento aseguró que su distanciamiento se debía a sus respectivos trabajos, pero que sus planes de boda continuaban más que firmes. Sin embargo, no se han dejado ver juntos.