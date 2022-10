UTESA Mao, celebró su "Trigésimo Cuarta Graduación Ordinaria".

Entrega a la sociedad 277 Nuevos profesionales, que a lo inmediato se podrán integrar al Sistema Productivo Nacional e Internacional.

Por Rafael Pujols

Mao, Valverde, RD.- El Recinto de esta ciudad de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), Sistema Corporativo, entregó a la sociedad 277 nuevos profesionales en diversas ramas del saber superior, durante el acto de su “Trigésima Cuarta Graduación Ordinaria”.

En dicho acto, se dio una mención especial al Monumento a los Héroes y Mártires de La Barranquita, erigido en el Cerro de Guayacanes, Provincia Valverde, el cual fue construido en honor de los patriotas de la provincia Valverde, que con valor y coraje enfrentaron a las tropas invasoras norteamericanas, el 3 de julio del año 1916, en la Gesta Heroica de la Barranquita.

La Ceremonia fue iniciada con el desfile de las autoridades Universitarias, quienes entraron al Bajo Techo del Complejo Deportivo “Luis Julio Muñoz” (Mao 97), y a lo inmediato el maestro de ceremonia Aurelio Almonte, dio paso a la solemnidad de la Patria con la interpretación de los Himnos Nacional Dominicano y el de UTESA, a cargo de la Banda Municipal de Músicos.

Acto seguido, el señor Rector del Recinto Mao, Maestro Cándido E. Almánzar, M.A., al dar el discurso de orden, resaltó, que para graduando y de sus familias, inicia una nueva vida. “Hoy se reciben como profesionales en las distintas áreas del saber que imparte este campus Utesiano, razón más que suficiente para extenderles nuestra especial felicitación y deseos de éxito en esta nueva faceta”.

Sostuvo, que la humanidad, desde su creación, ha vivido numerosas etapas, “las que ha ido superando sobre la marcha, a fuerza de mucho sacrificio”. En ese sentido dijo que, “el hombre primitivo tuvo que aprender por necesidad, por subsistencia, por supervivencia, surgió sin tener conocimiento de nada”.

Agregó en ese sentido Almánzar, que el hombre en referencia, el hacer y cómo hacer las cosas tuvo que irlos aprendiendo paso a paso, tropezando, cayendo, perdiendo innúmeras batallas, pero siempre ganando cada último desafío.

Según explicó el Catedrático Universitario, mientras fue errante, el ser humano era un animal más sobre el planeta tierra, pero que cuando se volvió sedentario, comenzó a socializar con sus congéneres y aprendió a vivir en comunidad.

El Rector del Recinto Mao de UTESA, Maestro Cándido Almánzar, manifestó que allí también comenzaron algunos a destacarse sobre los demás; es lo que muchos, con razón o sin ella, identifican como “liderazgo”.

Se preguntó en ese sentido, ¿Por qué decimos que podrían tener razón o no aquellos seres humanos que le denominan “liderazgo” al hecho de una persona destacarse entre las demás de su mismo grupo y tener influencia sobre el colectivo? “La respuesta es sencilla: una cosa es tener liderazgo, ser líder… y otra es dominar. No es lo mismo ser líder que ser dominante. La historia nos presenta incontables ejemplos de cómo saber diferenciar a uno del otro”.

Dijo que en la actualidad, se escucha hablar de “liderazgo responsable”. pero que a su entender, el término es válido solo como forma de acentuar el verdadero significado y la verdadera esencia del liderazgo, pues no se concibe un liderazgo si es irresponsable.

En tal sentido agregó, que si está plagado de ese defecto, el término a utilizar sería cualquier otro y no el de “liderazgo”. En resumidas palabras, estoy convencido de que no existe liderazgo si el titular de esa cualidad no actúa con responsabilidad.

Al hacer la presentación de los graduandos, la Vicerrectora Académica del Recinto, Doña Solange Núñez, con la venia de los miembros del Consejo Directivo y del Claustro Universitario, presentó al magnífico Rector, Maestro Cándido Almánzar y a las demás autoridades académicas, los graduandos: magisters, profesionales y técnicos, que según resaltó, han cumplido con las normativas oficiales de la Institución y del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT).

Luego, el maestro de ceremonia, Aurelio Almonte, procedió a la mención de los Graduandos y a lo inmediato el Señor Rector y las demás Autoridades Universitarias, procedieron a la entrega de los títulos.

Al Juramentar a los Graduandos, de los cuales el 69% eran del género femenino y el 31% masculino, el Maestro Cándido E. Almánzar, les exhortó a ejercer sus profesiones, con una intelectualidad fundamentada en la ética, “que abarque su formación y que permita con la sapiencia llegar a Dios, al hombre y al universo, para mejorar su vida libremente, con amor y paz, dando lo mejor para una convivencia social digna de toda la humanidad”.

En tanto que, el graduando con el mayor índice académico, Hanly Onil Pérez Evangelista, de la carrera Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, en nombre de los 277 graduandos, agradecer a la alta casa de estudios por acogerlos, moldearlos y prepararlos para la vida profesional, a todos los docentes por la entrega y dedicación.

Pérez Evangelista, dijo que todos se sienten orgullosos de pertenecer a la gran familia Utesiana, tras resaltar sus agradecimiento externo a sus respectivos nuestros padres, “por todo el esfuerzo que han hecho por cada uno de nosotros, por la entrega, por el sacrificio y apoyo, somos el fruto de su cosecha”.

La mesa de Honor estuvo compuesta por el Rector y la Vicerrectora Académica del Recinto Mao de UTESA, Maestro Cándido Almánzar y la Maestra Solange Núñéz; el Vicecanciller de los Recintos, Catedrático Ramón Aníbal Castro; el Monseñor Sinencio Peralta; los Alcaldes de los Municipios de Mao y Esperanza, Odalis Rodríguez y Freddy Rodríguez, respectivamente; el Senador por Valverde, Eddy Nolasco; la Diputada al Congreso, Marta Collado; el Director de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Centro Mao, Maestro Juan Miguel Liriano, la Gobernadora Provincial de Valverde, Deysi Aquino y el representante de la Dirección Regional de la Policía Nacional.