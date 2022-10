Tomás Pérez: “PLD ha sido penetrado por tigueraje que se mueve alrededor de algunos precandidatos”

SANTO DOMINGO.- El exsenador del Distrito Nacional, José Tomás Pérez,afirmó este sábado que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha sido penetrado por un “tigueraje” que se mueve alrededor de algunos precandidatos.

“El PLD ha sido penetrado por un tigueraje que se mueve alrededor de algunos precandidatos que no respeta símbolos, que no conoce la palabra compañero, que usan las redes para insultar y que no tiene respeto por nadie. Coño, estamos jodidos!”, dijo Tomás Pérez a través de un mensaje colgado en su cuenta en Twitter.

Estas declraciones vienen dadas, tras publicaciones de simpatizantes del mismo partido morado, en rechazo a la posible candidatura a la presidencia de la República, de la ex vicepresidenta Margarita Cedeño.

Anterior a esa publicación, Pérez había asegurado en otro twits que Margarita “será la candidata del PLD”.

“Sin minimizar el esfuerzo que han hecho los demás precandidatos y si el análisis de las proyecciones no falla, Margarita será la candidata del PLD. Durante años ha mantenido un posicionamiento en muchos momentos superior al de Danilo y Leonel. No se sorprenda de lo que va a pasar, indica el mensaje.