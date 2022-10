Las marrullas de Félix Bautista para defender su clase, Sin Maquillaje, octubre 6, 2022

Félix Bautista es uno de los principales activos del Partido Fuerza del Pueblo y no es porque su fortuna cortada por el departamento del Tesoro de los Estados Unidos al año dos mil diez fuera de 1, 800 millones de dólares u 84 mil millones de pesos, sino por la capacidad de intervención de una persona que ha manejado tanto dinero y tanto poder, dentro y fuera del congreso.

Aunque el senador tiene prohibido aparecer al lado del líder, maestro y guía, su presencia puede ser advertida en la mayoría de las actividades de la FUPU sobre todo en las provincias, donde su tasa de rechazo es menor.

Bautista es uno de los senadores más trabajadores en términos de iniciativas de ley, me dicen que tiene un equipo trabajando a tiempo completo para ganar ese campeonato y le sobran recursos para ello. Ayer hizo aprobar otro instituto el de las Semillas. Yo no sé cuánto nos costará o si no será más fácil regular las entidades públicas y privadas que ya existen y que prestan un gran servicio al sector agropecuario. Pero ya tenemos otro instituto.

Leonel Fernández sabe del valor de Bautista y sabe que para temas que son relevantes tiene que estar aunque sea de bajo perfil. Félix es el armador de la campaña contra la Cámara de cuentas pero Dionis Sánchez da la cara porque sería el colmo que una persona lastrada internacionalmente por la estar en la Lista Ofac de los Estados unidos por corrupción a gran escala sea presentado como interviniente en el caso de la única Cámara de cuentas que ha rendido frutos en nuestra historia reciente.

Yo no sé si Bautista tiene cosas pendientes o si actúa en el interés colectivo de sus compañeros en el área de corrupción que han tenido más suerte que él pues los gringos no lo han mirado. Tampoco sé si el fupupeledeismo entiende que en un año preelectoral que será el que viene no aguantan otra auditoria.

A la democracia y al buen gobierno de este país le caen muy bien las preocupaciones por la transparencia que exhiben tanto la FUPU como el PLD. Nosotros las aplaudimos.

Que bueno que la transparencia está de moda. Ayer en el congreso titirimundachi habló de la auditoría a la nómina del Ministerio de Educación. Que yo sepa es la primera vez que un presidente dominicano demanda eso y que bueno que se hace y que la oposición está entusiasmada con la idea.

Los 75 técnicos de un Distrito Escolar en San Juan casi duplican los 42 conserjes de una escuela en Moca en la era Amarante Baret.

En este país se juega a la desmemoria pero hay que tener mucha paciencia para escuchar al senador Bautista ahora convertido en Adalid de la agricultura del Valle de San Juan siendo que es senador hace doce años y que en los últimos 8 esa provincia ha luchado por defender su condición de provincia agrícola.

En este país tenemos que acostumbrarnos a qué se investigue todo a dudar de todo y sobre todo a que dejen de intentar tomarnos por tontos con P, porque no puedo decir pendejos.