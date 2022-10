La telenovela les dejó "La Herencia" de romance.....Actores Michelle Renaud y Matías Novoa andan enamorao

La mexicana Michelle Renaud y el chileno Matías Novoa andan enamorados. La telenovela “La herencia”, producción de Televisa-Univisión, fue su nido de amor. Ahí empezó el romance, mismo que salió de la pantalla hasta la vida real.



"Gran sorpresa la que dieron los actores Michelle Renaud, de 34 años, y Matías Novoa, de 42 años, al confirmar este seis de octubre del 2022 su relación, después de algunos rumores y especulaciones los famosos le gritaron al mundo que están juntos con una entrevista a una revista de espectáculos", reseñó este jueves el periódico mexicano El Heraldo.



Las estrellas aparecen en la portada de “Hola” y mencionaron que están dándole una oportunidad a sus sentimientos, que ahora están muy contentos por lo que han vivido en los últimos meses, motivo por el que deciden formalizar y compartirlo con toda la gente.



“La mejor historia de amor llega cuando menos lo esperas y tú llegaste a enseñarme el amor de verdad”, escribieron ellos en sus perfiles de Instagram, donde ella supera los 5.1 millones de seguidores y él más de 937 mil.



Los caminos de Michelle y Matías se cruzaron en el año 2021 mientras filmaban en México una película "Doblemente embarazada 2", dirigida por Koko Stambuk, que recién se estrenó.



Hace algunas semanas la actriz mexicana publicó una foto en la que aparecía besando a un hombre, del cual no se veía el rostro, pero inmediatamente sus seguidores revelaron su identidad.



Michelle y Matías posaron por primera vez juntos como pareja para la revista Hola y manifestaron que luego de darse una nueva oportunidad en el amor, no descartan tener un hijo en común y aumentar su familia. “Nos gustaría ser padres juntos”, expresaron los actores.



Con relación al mismo tema, Matías Novoa agregó: “Me enamoré de ella desde que la conocí. Fue amor a primera vista. Y cuando la vi en su papel de mamá, me dije: ‘Es ella’”.



Michelle Renaud protagoniza la telenovela “La herencia”, telenovela que se transmite por Univisión, calificada por ella como su "mejor proyecto”.



“No sé como lo logré, creo que soy la primera protagonista que puede estar haciendo una telenovela y al mismo tiempo estar en una película, no sé cómo le hice, se lograron las dos y aunque yo soy 'protelenovelas' de toda la vida, hacer cine también me encanto”, contó hace unos meses.



La telenovela sigue la vida de Sara, una mujer que llega a exigir la parte de su herencia a la casa de su padre y tiene un primer encuentro con sus cinco hermanos, que no tomarán con tranquilidad su llegada.



Sus hermanos en la ficción son interpretados por Mauricio Henao, Daniel Elbittar, Emmanuel Palomares, Juan Pablo Gil y Matías Novoa, con quienes sobrepasó la parte actoral, en especial con e chileno.



+ Amores, tiene un hijo



A principios de 2021, Michelle Renaud y el actor ecuatoriano Danilo Carrera terminaron su relación sentimental tras un año y medio de relación y meses después volvieron a estar juntos, aunque volvieron a concluir sin regresar más.



“Queremos cosas distintas. Yo quiero una familia, hijos, y él también, pero no ahorita, y tenemos la misma edad, tenemos 32 años. Estoy adelantada en procesos, yo creo que ya estoy en edad de hacerlo, yo tengo un hijo y quiero otro pronto, quiero una familia”, comentó Renaud en aquel entonces en un video en el que se le vio con lágrimas en los ojos de vez en cuando.



Michelle tiene un hijo de cinco años, Marcelo Alvarado Renaud, procreado junto al empresario y músico Josué Alvarado, de 34 años.



Josué conoció a Michelle gracias a la amistad cercana que mantuvo con su hermano. En una entrevista para el programa “Hoy”, la actriz reveló que ambos tenían 22 años y que fue él quien dio el primer paso.



Seis años después, los novios tuvieron a su primer hijo y decidieron casarse a causa de la insistencia de la novia de Carriera, quien quería que su bebé sepa que fue planeado.