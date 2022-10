Abel ganó y el PLD se desgranó

El jueves pasado les dije que Abel Martínez era el candidato de Danilo Medina y les expliqué que los cuadros electorales más cercanos al ex presidente coordinaban la campaña del alcalde de Santiago en los municipios y provincias. Solo el respaldo de Medina explica el triunfo arrollador de Martínez que, aunque es sobre otros cuatro, ha sido tomado por la población como un triunfo de Abel y una derrota de Margarita Cedeño.

Dominguez Brito a pesar de su segundo lujar ocupa una franja gris en el escenario mediático. Doña Margot que quedó en un lejano tercer lugar, por lo menos con el 75% de los sufragios, era vendida como la gran ganadora por lo menos en algunos medios de comunicación que se consideran muy influyentes y bien informados.

Personalmente creo que los morados salieron bien parados de su consulta que fue el subterfugio usado para violar la ley electoral que no permite escoger candidatos hasta el año que viene y con lo que aspiran a ganar tiempo adelantado en las preferencias electorales. Ya como candidato oficial porque así lo dice un documento firmado por todos los aspirantes, Abel Martínez tiene una tarea de Hércules, porque el partido de la Liberación Dominicana que votó masivamente por el es un partido chiquito y de viejos.

Si con el 75% de los votos en el boletín que lo declaró ganador solo habían contado los votos de 350 mil peledeístas, una simple regla de tres indica que en el proceso participaron alrededor de 466 mil personas. Eso no es poco, pero es el tamaño del Partido de la Liberación Dominicana en el año 1994 cuando un Juan Bosch visiblemente disminuido y Leonel Fernández en condición de candidato vicepresidencial obtuvieron 395, 653 sufragios.

El Proceso de ayer fue tranquilo y organizado pero frío y carente de entusiasmo. Los grandes ausentes fueron los jóvenes. Si usted ve las imágenes de los centros de votación estaban pobladas de gente añosa de caminar lento y algunos con dificultades durante el proceso. En una primaria participa el núcleo duro de un partido y el núcleo duro que vino ayer está compuesto por una población añosa mientras que la dirigencia que se pretende exhibir no tiene nada que ver.

Una amiga me llamó anoche para preguntarme a propósito de mi afirmación del jueves de que Abel era el candidato de Danilo, ¿porqué el dueño del PLD lo habría escogido a el? Y la respuesta es simple: Margarita no tiene espacio en la FUPU y Abel, que tiene mucho dinero podría negociar con Fernández sin ningún desmedro porque nunca ha sido candidato en boleta presidencial y puede venderse, como ya lo hizo Fernández en el 94, como un proceso de acumulación de fuerzas.

Alguien escribió ayer que Martínez es un candidato de cartón porque no tiene discurso, Yo no lo subestimaría por ahí hay muchos Joao Santana aunque para que ustedes tengan una idea del tamaño de la tarea que le espera a Abel, solo en el exterior se espera mas de un millón de empadronados y eso es dos veces lo que participó en la consulta en un escenario donde el PLD no tiene el 25%.

Qué le pasó al PLD? Yo no sé. En las primarias abiertas pasadas en las que se enfrentó Gonzalo a Leonel votaron 1,820, 000. El PRM realizó las suyas con padrón y cerrado llevó a las primarias cerca de 300 mil. El tirón de 1,8 a 400 es notorio.