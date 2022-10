Filtran testimonio del sobrino de Ricky Martin sobre la supuesta agresión sexual y la defensa del artista reacciona.

José Andreu Fuentes, uno de los abogados de Ricky Martin, desmintió este martes una nueva moción que radicó la víspera el sobrino del cantante, en la que alega que el artista cometió una agresión sexual contra él cuando solo tenía 11 años.



Andreu explicó a varios medios, entre ellos Efe, que Denis Yadiel Sánchez Martin, sobrino del artista, presentó ayer en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan una moción que incluye "imputaciones falsas y alocadas" contra el cantante de 50 años.



"Ayer, Sánchez Martin radicó una moción donde dice que cambia la versión y la de ahora dice que en Nueva York en el año 2012 a sus 11 años ocurrió una agresión sexual de parte de Ricky Martin", dijo Andreu en su oficina en San Juan.



Las declaraciones del abogado surgen luego de que se filtrara a los medios los testimonios de Denis en las que narraría cómo fue que el intérprete de “María” abusó de él cuando apenas tenía 11 años y fue dado a concoer por un programa de farándula en Puerto Rico.



De manera muy explícita, el sobrino de Martin detalló que éste le habría practicado sexo oral en su camerino para después besarlo en la boca.



Sánchez se querelló inicialmente por agresión sexual contra su tío a principios de septiembre, dos días después de que Ricky Martin presentara una millonaria demanda por extorsión, daños y perjuicios contra él.



"Eso es totalmente falso. Es contrario a lo que dijo bajo juramento en un procedimiento anterior, y es contrario a todo lo que ha venido diciendo, porque este muchacho no solo tiene un interés de hacerle daño a Ricky, sino de una condición mental que tiene y esa condición lo hace hacer esas cosas", prosiguió Andreu.



Tras Sánchez presentar su moción, Andreu hizo posteriormente lo propio, pidiéndole al tribunal que emita una orden de desacato a la orden de protección vigente contra el joven, de quien el licenciado indicó que vive "obsesionado" con su tío, Enrique Martin Morales, nombre verdadero de Ricky Martin.



La vista judicial sobre la orden de protección concedida ex parte a Ricky Martin el pasado 8 de septiembre contra su sobrino fue aplazada ayer por segunda vez y se celebrará el próximo 10 de noviembre.



Andreu indicó que la moción a nombre de Enrique Martin Morales expone que el recurso radicado por el sobrino parte del patrón de acecho que sufre el artista.



Ante ello, el abogado sostuvo que a Sánchez "hay que detenerlo" para que no continúe "haciéndole daño al nombre y reputación" del artista puertorriqueño.



"Ricky Martin reafirma en que esto es totalmente falso. A él le da mucha tristeza tener que bregar porque es su sobrino (...) pero hará todo lo necesario para que la verdad salga a la luz pública y pueda de una vez y por todas determinarse que es un patrón de difamación y mentiras de una persona enfermiza", enfatizó.



En esta misma línea, el equipo legal de Ricky Martin pidió al tribunal que envíe a Sánchez a un hospital psiquiátrico para tratamiento psicológico.



"Después de todo, Ricky no quiere hacerle daño a este muchacho, todo lo contrario. Ricky lo que está pidiendo con esos récords es que el tribunal tome las medidas de tratamiento médico inmediatas que correspondan para poder atender a esta persona", agregó.



Según recordó Andreu, en la primera vista del caso el 21 de julio, la jueza Raiza Cajitas le cuestionó a Sánchez Martin si alguna vez había sido agredido por el artista, y contestó que no.



Las demandas ante los tribunales empezaron cuando Sánchez logró ex parte una orden de protección por violencia doméstica contra el cantante, un caso que quedó archivado en julio a petición del propio demandante.