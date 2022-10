El actor Pablo Lyle es declarado culpable de homicidio involuntario por un incidente ocurrido en 2019.

El actor mexicano Pablo Lyle fue declarado culpable de homicidio involuntario por un incidente ocurrido en 2019, cuando golpeó en una discusión de tránsito en la ciudad de Miami a un hombre de 63 años, quien finalmente murió en un hospital días después.El actor mexicano, conocido por su actuación en telenovelas como "Adorable maldición", podría enfrentar hasta 15 años de prisión.La fiscal del caso Gabriela Alfaro repitió al jurado en sus argumentos de cierre las palabras "por favor no me hagas daño", supuestamente las últimas de la víctima, Ricardo Hernández, antes de caer y golpearse mortalmente en la cabeza.La defensa presentó partes de una declaración del actor en la que señalaba que era la primera vez que se veía envuelto en una situación como esa y que lo hizo supuestamente para proteger a su familia.Los abogados del actor mantuvieron que Lyle actuó en defensa propia y habían solicitado la desestimación del caso bajo la ley de defensa propia del estado de Florida.Lyle decididó el lunes no prestar testimonio después de que el pasado viernes testificara el médico forense que le hizo la autopsia a Hernández.El forense indicó que cuando fue examinado el cadáver del cubano se comprobó que había sufrido una hemorragia en la parte frontal y posterior de la cabeza.Ana AraujoEl testimonio más esperado fue el de Ana Araujo, la esposa de Lyle, que el día del suceso se encontraba en el vehículo junto a sus dos hijos.Araujo sostuvo que se asustó muchísimo y que sintió un fuerte golpe en el vehículo durante el incidente."Venía pitándonos muy fuerte todo el camino, hasta que nos detuvimos y comencé escuchar a un señor gritando e insultando", indicó en relación a Hernández.Señaló no haber visto el momento en el que el actor golpeó a Hernández al encontrarse de espaldas, además de matizar que todo ocurrió muy rápido.El juicio contra Lyle comenzó el pasado 20 de septiembre tras varios retrasos por la pandemia. Lyle le dio el puñetazo a Hernández, que cuatro días después murió en un hospital.Los hechos se remontan al 31 de marzo de 2019, cuando Lyle iba al Aeropuerto Internacional de Miami en un vehículo conducido por su cuñado, Lucas Delfino, cuando se cruzaron con el automóvil conducido por Hernández.En un semáforo en rojo el cubano se bajó para recriminar de forma airada a Delfino por una maniobra que había realizado.En medio de la discusión, Lyle salió del carro y golpeó a Hernández, quien, de acuerdo con las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad de una gasolinera cercana, se desplomó al instante.Con información de EFE.