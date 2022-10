David Ortiz hace llamado a Abinader a tomar asunto con “abusos” de las distribuidoras eléctricas en tarifas

El expelotero y miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, David Ortiz, arremetió este viernes contra las empresas distribuidoras de electricidad de la República Dominicana, por los constantes “abusos” que cometen al subir las tarifas eléctricas a los usuarios.

Al reaccionar a una denuncia de una ciudadana que se queja de que en octubre el servicio eléctrico le fue aumentado, el extoletero le hizo un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, para que tome cartas en el asunto.

El inmortal del Béisbol de Grandes Ligas dijo que ha padecido el aumento indiscriminados de las tarifas eléctricas y señaló que esa situación no puede seguir continuando.

“Como en el país de nosotros una noticia mata la otra que se hagan el loco con esta… una madre desesperada, coño pero en qué país es que vivimos señores, eso no puede seguir. Hasta yo he pasado ese desorden que tiene la compañía eléctrica, @luisabinader presidente, con todo el respeto que sabe que le tengo, debe tomar carta en el asunto, ese país no es de la compañía de electricidad, ese país es de todo el dominicano, que relajo es este”, dijo David Ortiz al comentar en un post de la página Cachicha.

Una señora de nombre Mariela Capellán denunció que la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte) le aumentó la tarifa eléctrica de forma indiscriminada a más de RD$11,000 cuando normalmente llega de menos de RD$5,000.

Capellán, que se define como empresaria en sus redes sociales, dijo que en Edenorte prácticamente se la pusieron “en China” al cobrarle el 33% de la deuda en un apartamento del residencial de Los Maestros, en Santiago, que no mide más de 90 metros.