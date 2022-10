Cantante urbana La Ross María ingresada de emergencia tras supuestamente haber intentado acabar con su vida tomándose un frasco de pastilla.

Picoteando el Espectáculo



Anoche sorprendió la noticia de que la cantante urbana La Ross María tuvo que ser ingresada de emergencia en un centro médico tras supuestamente haber intentado acabar con su vida tomándose un frasco de pastilla.



Esta información la dio a conocer anoche Arismendy Mañón, mejor conocido como DJ Topo o Topo Point, en su segmento «El despeluñe» en Alofoke.



Topo reveló que la información que tenía la recibió de fuente cercana a La Ross y que la decisión de la joven pudo deberse a una fuerte depresión.



Tras darse a conocer la noticia, su pareja DJ Sammy, compartió en sus redes sociales un video junto a la artista con el siguente mensaje:



Dios nos mandó a amar, no a juzgar. Es pecado juzgar y mas aún desconociendo corazones o postura.



Como humanos necesitamos mas empatía, sensatez, respeto y sobre todo amor al prójimo y mas en sus momentos más difíciles. @rossmariaofficial mi amor, siempre has sido una guerrera, Dios te ha bendecido grandemente y quiere seguir bendiciéndote.



Te amo como tu solo sabes mi niña de cristal, tu familia te ama y te necesita, tu equipo de trabajo te aman y tus fanáticos también te aman. Oramos por ti para que todo aquello que turbe tu mente desde niña, El Señor Jesucristo lo reprenda y lo eche fuera. Que Dios siga obrando en ti, no estas sola. Te amamos. ????