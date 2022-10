Adolescente de 16 años asegura que quedó embarazada de un espíritu

Honduras.-Una adolescente de 16 años se volvió tendencia en las redes sociales, luego de que asegurara que está embarazada por "milagro", pues dijo que ella «sigue siendo señorita».

El hecho acontece precisamente en el municipio de San Esteban, departamento de Olancho, zona oriental de Honduras. A la muchacha, según medios locales, ya se le logra observar una barriga de varios meses de gestación y afirma que ella no ha tenido relaciones con ningún hombre.

La joven cree que lo que le está pasando puede tratarse de un hechizo de brujería en su contra. Sin embargo, tiene que someterse a análisis clínicos-ginecológicos para descartar este tipo de teorías.

"Yo digo que es algún mal que me hicieron para que yo quedara preñada", dijo en medios locales.

La adolescente de 16 años responde al nombre de Génesis Abigail Sánchez y comentó a personas en la localidad que, "yo no he probado hombre, de repente dejé de menstruar y mi mamá me llevó al centro de salud a chequeo y salí embarazada