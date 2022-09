Urbana y sus cosas......La asesora de imagen de "Yailin La Más Viral" exige que le pague algunos vestuarios que esta habría utilizado.

La asesora de imagen, fotógrafa y modelo venezolana Leidys Ortiz acudió este jueves a las redes sociales para exigirle a la exponente urbana Yailin La Más Viral el pago por la confección de algunos vestuarios que esta habría utilizado hace unos meses para su gira por Estados Unidos y en la grabación de un videoclip.



A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, quien fuera la encargada del estilismo de la esposa del artista puertorriqueño Anuel AA explicó que cuando intentó hablar sobre el tema en privado con la dembowsera, recibió un trato poco agradable, por lo que decidió hacerlo de manera pública.



“Porque sí vino alguien dos días después que me dijeron que me iban a dar la plata, sí vino alguien a decirme ‘toma, aquí están tres mil cien dólares: mil cuatrocientos dólares menos de la factura que yo envié. Que lo que estoy cobrando es el vestido, tres mil dólares, un outfit para un video, ochocientos dólares, y otro outfit, setecientos cincuenta dólares; dos outfits y dos maletas donde yo envié los vestidos”, expresó.



“¿No me quieren pagar la plata? No me paguen la plata, vamos a dejar eso así. Todo el mundo tiene problemas, yo entiendo a la gente que quizás este tipo de situaciones pueden aparecer y la gente no las puede quizás manejar de la mejor forma, yo lo entiendo. Quizás yo tampoco lo manejé de la mejor forma, pero estaba tan mamada de que porque sencillamente yo haya pedido mi dinero, me tratarán como una mierd* que dije ‘¿Sabes qué? Vamos a llevar esto al público’. Si la única manera de que a mí me paguen mi dinero, de que alguien me responda con respeto, vamos a llevarlo al público y aquí estamos señores lamentablemente”, agregó.



El pasado domingo, Ortiz también le había dejado un comentario a la cantante dominicana debajo de su última publicación realizándole la misma petición, pero el mismo fue ignorado por completo.



“¿Cuándo vas a pagar el vestido que alquilaste y nunca pagaste? Y la ropa que te hice para el video tampoco me has pagado? O por aquí también me hablas a bloquear y tratar mal?”, escribió.



Por otro lado, la también diseñadora de moda dijo que su ahora ex jefa aparentemente habría dicho que ella agregó dinero al costo de sus tareas, entre las que incluye la confección de un vestido de diamantes y dos conjuntos de ropa, además del cuidado de su perro Kiro.