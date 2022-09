Tulile dice "Tokischa es una vergüenza para República Dominicana". Ese tipo de "sonido» que hace la urbana, no «hay que buscarlo".

El cantante Tulile reconoció que para él la exponente de música urbana Tokischa es una «vergüenza» para la República Dominica ya que aunque su música le gusta a las personas, hay cosas que ella hace que no le representan.



Así lo dio a conocer durante una entrevista en el programa de Telemicro «Versión Original» que se transmite los domingos a las 11:00 a.m. y tras la pregunta de sí la urbana le representa a él como dominicano él fue sincero y agregó que ese tipo de «sonido» que hace la urbana, no «hay que buscarlo».



«Tokischa, es una vergüenza de República Dominicana, porque su música le gusta a la gente, pero hay cosas que ella hace que para mis hijos, ejemplo tu estarte besando con una mujer, ese sonido no hay que buscarlo. Si tu tienes talento no hay que llegar a ese nivel, para mí es una vergüenza», respondió el intérprete tras la pregunta directa del comunicador Moisés Salces en dicho programa.