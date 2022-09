Milly Quezada, Juan Luis Guerra, Romeo Santos, Héctor Acosta “El Torito”, Alex Ferreira, Pavel Núñez y Aventura los dominicanos nominados a Latín Grammy

La Academia Latina de la Grabación dio a conocer la mañana de este martes los nominados a la vigésima tercera entrega de los Latin Grammy que tendrán lugar próximo 17 de noviembre en el Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas y que será trasmitido por la cadena estadounidense de habla hispana, Univisión.



Entre los artistas que figuran en la lista de nominación publicada en el sitio web de la premiación, se encuentran los artistas Milly Quezada, Juan Luis Guerra, Romeo Santos, Héctor Acosta “El Torito”, Alex Ferreira, Pavel Núñez y Aventura.



“Vale la pena” es el tema responsable de que Juan Luis Guerra esté a un paso de ganarse una estatuilla como “Grabación del Año”, mientras que su último álbum “Entre Mar y Palmeras” compite junto a “Este soy yo” de “El Torito” y “ Resistirá de La Reina del Merengue en la categoría “Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata”.



Asimismo, el nuevo álbum de Pavel Núñez lanzado en mayo de 2022, “Trópico”, hizo al cantautor dominicano merecedor de un lugar en “Mejor Álbum Tropical Contemporáneo”, donde se encuentra junto a Jorge Luis Chacín, Gente de Zona, Marissa Mur y Carlos Vives.



El éxito “Volví” de la agrupación compuesta por Anthony “Romeo” Santos, Lenny Santos, Max Agende Santos y Henry Santos, Aventura, junto al trapero puertorriqueño Bad Bunny está nominado a “Mejor Fusión/Interpretación Urbana”, además “The King” también tiene una nominación en “Mejor Video Versión Larga” con su documental: King of the Bachata (Documentary).

Fuente Masvip