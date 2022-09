“Mastica y traga” Wason Brazoban el reproche de La Insuperable y La Patrona que le ‘entran’ por caso Mami Jordan.

Luego de escribir un texto en su Instagram con su #WasonPensando, donde pedía una vez más, la liberación de Mary Esther Rodríguez, mejor conocida como Mami Jordan, además de ayuda psicológica para la misma, y haber bloqueado a un seguidor que no estuvo de acuerdo con su opinión, el artista Wason Brazoban recibió este domingo un reproche públicamente de parte de la exponente urbana La Insuperable.



La cantante de “Mastica y traga” explicó que cuando Jordan tuvo el problema con su hijo, en el que la fiscalía pretendía intervenir por un baile provocativo al menor, ella fue la primera en buscarle ayuda psicológica con Ana Simó previo al personaje de las redes difamarla e intentar dañar su matrimonio y su familia.



“Tanto que te gusta hablar de buscar ayuda cuando la primera que llamó a @anasimord fui yo para que la ayuden y no le quitaran sus hijos y mira todo lo que dijo después sin importarle nada ni nadie mucho menos mi familia ahora santo Wason bloquéame a mí también ahh y puedes llamar directo a la doctora @anasimord y desmentirme bye La Insu pensando”, escribió.



A lo que “El Cantautor del Pueblo” respondió: “Diva querida. Si lees bien leerás donde digo que ya ella pagó su error, porque estoy consciente de sus errores y cuando digo que le den ayuda psicológica es porque creo que con lo que ella ha demostrado que ha hecho ha demostrado que su salud mental no está bien. Tal vez por eso ha cometido todos los errores que ha cometido. Me asombra que tomes esto para ti cuando sabes el respeto que siento por ti y tu familia completa. Y no soy un santo, si fuera un santo yo estuviera juzgando a Mami Jordan, en vez de pedir una oportunidad para ella y sus hijos que ojalá y ella la sepa aprovechar”.



Por otro lado, la instagramer Pamela Quezada alias “La Patrona” aprovechó el momento para invitar al intérprete nacido en Villa Mella a que convierta sus opiniones virtuales en acciones, asistiendo a la próxima audiencia pautada para el 12 de septiembre y a que se ofrezca de garante de Jordan ante la justicia dominicana.



Quezada también acusó a Brazoban de querer buscar sonido con la influencer, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva como medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres desde el pasado 12 de julio por violación al Código del Menor en perjuicio del hijo adolescente de “La Patrona” cuando se refirió a este, durante una transmisión en vivo, como alguien que padece una condición especial.



“Señorito @wasonbrazoban yo le dije a usted el otro día que no sólo le de apoyo en las redes sociales a esa señora vaya y haga presencial en el palacio el 12 de septiembre que usted sabe que aquí nadie le puede pasar por encima un juez! Estamos de acuerdo que sus hijos la necesitan ya ellos no tienen la culpa de nada ”, aseguró.



“Pero ya deja de buscar tanto sonido y ve a darle apoyo y firmar por ella y hazte responsable de qué ella reciba la ayuda que necesita para que pueda salir renovada! Da vergüenza que un artista como tu tan respetado busques sonido con la desgracia de esa señora sólo por buscar views Y si no es así te espero el 12 porque yo de mi parte estaré conforme a la decisión que decida el juez sea cual sea! No por ella no por sus hijos “, finalizó.