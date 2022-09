“Los extraditables” vs “El bloque de búsqueda”, ¿de qué se trata el lío urbano?

“Los extraditables” versus “El bloque de búsqueda”, puede que los nombres de estos grupos recuerden una época difícil en Latinoamérica específicamente en Colombia con el narcotráfico cuando el grupo de Pablo Escobar se denominó como los primeros y fue creado el bando de estos últimos mencionados para lograr la captura de los narcotraficantes.



Sin embargo, en esta ocasión no se trata de la guerra entre narcotraficantes y policías, sino de un lío urbano local que ha partido de una frase, la cual desencadenado un dime y diretes entre varios artistas urbanos dominicanos y el comunicador Santiago Matías “Alofoke”.



El inicio



“Se quedaron siendo duros”, fue la frase que dijo el creador de contenido y desencadenó que se dividieran los bandos: Secreto el famoso biberón, Lápiz Conciente, Don Miguelo y Mozart la Para versus El Alfa y Santiago Matías, los primeros denominados como “Los extraditables” y los últimos como “El bloque de búsqueda”.



Aunque Matías se refirió a Secreto con “se quedó siendo duro”, esto fue utilizado por El Alfa en el remix de la canción “Que no”, algo que provocó que se iniciara una “guerra” entre los llamados pilares del genero urbano.



“Ustedes nunca maduraron ni a puya ni carburo por eso se quedaron siendo duros. Lo que yo facturo en 24 horas, tirando el calculo no lo vale tu presente, pasado ni futuro”, dice parte del verso de El Alfa en la canción que ya cuenta con más de 2.5 millones de views y que puede ser la primera pieza del inicio de otra tiradera en el genero urbano local.



Mientras que el productor de “Alofoke radio” se mantiene avivando la llama de la “guerra” en redes sociales con sus continuos comentarios y publicaciones.



Matías explicó que el término de “se quedaron siendo duros” es debido a que los artistas de la “vieja escuela” no han trabajado para que su trabajo sea conocido internacionalmente ni han aprovechado el negocio y el buen momento que vive la música urbana a nivel mundial, tal como a su juicio, lo ha hecho el intérprete de “Singapur”, sin embargo, los denominados pilares se han acomodado en el plano local y por eso no trascienden más allá.



+ “Los extraditables” responden



Sin embargo, “El Papá del rap” no se ha quedado callado y arremetió contra el empresario tildándolo de “doble moral”.



“Nosotros no queremos estar cerca de ti, nosotros no te necesitamos, tu no tienes moral, ni intelecto”, dijo el rapero en un live.



También agregó que: “La gente piensa que los ricos son ustedes, la gente cuando piensa dizque en rico desde el punto de vista que tú le has metido en la cabeza ellos piensan que los ricos son ustedes porque ustedes son los que se han vendido esa película”.



En su eterna guerra con Matías, el Lápiz precisó: “Tú sabes que yo lo que yo tiro es pila de (muchas) páginas para la izquierda, Santiago, que yo lo que soy es un cerebro, que parte de lo que tú implementas dentro de lo que tú haces tú sabes que tú lo aprendiste conmigo, todos esos trucos que yo te daba, que yo te decía de cómo es que se opera en este sistema”.



Por su parte el ceo de “Alofoke Media Group” negó que todo lo que sabe del negocio lo haya aprendido del rapero.



“Tú no me enseñaste nada, todo lo que yo he hecho lo hice gracias a mi papá y a mi mamá, quienes me concibieron a mí, a Dios, al pueblo dominicano y a Bombón Productions, quien fue quien invirtió en esta plataforma cuando nadie creía, Lápiz”, dijo.



Este lío tiene varios días en boca de todos y parece no tener un final cerca, pues a Mozart, Lápiz y Don Miguelo han publicado varios videos en un estudio de grabación por lo que se presume que vienen con la respuesta al tema de El Alfa.



Por otra parte y pese a que él fue el génesis de este capitulo, tal parece que Secreto planea atacar solo, ya que público lo que puede ser un adelanto de su respuesta a El Alfa.



“Llegó el cangri soy el presente, pasado y futuro me están sintiendo por eso es que brincan como canguro”, reveló en un adelanto el llamado Famoso Biberón.



Ya sea personal, para crear contenido, por “sonido” o el simple hecho de mantener las plataformas activas, este tema ha sido tendencia en redes sociales donde ya cada quien ha tomado su bando.



Tal como el comunicador y diputado Bolívar Valera “El Boli”, quien se fue del lado de “Los extraditables”.



“Que cada quien tome su lado, este es el mío Mozart la Para, Lápiz Conciente, Don Miguelo, Secreto”, dijo el comunicador en su cuenta de Instagram.



Igualmente, el locutor Brea Frank, que aunque no ha hablado directamente sobre el tema compartió una parte de una entrevista del Lápiz donde dice que la palabra que más molesta es “estoy feliz”.