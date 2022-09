Iván Ruiz llama “come mierda” a los que cuestionan su “moral”

Santo Domingo.- El productor de televisión y director de la Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV), Iván Ruiz, llamó “come mierda” a los que cuestionan su moral.

“Venga aquí de frente y dígame lo que usted quiera decirme, coño, aquí hay muchos come mierda, que quieren jugar con la moral ajena y ya está bueno, uno llega en un momento en que ya, a mí nadie me puede señalar en este país y no soy un Santo, pero no me pueden señalar, para que esos come mierda estén hablando mierda”, dijo Ruiz en un video que se ha hecho viral en las redes sociales tras cuestionarlo sobre licitación de RD$226 millones para el Canal 4.

Se recuerda, que Ruiz ha sido cuestionado por una licitación de urgencia de RD$226,466,595.92 para el Canal 4.

Según solicitud CERTV-MAE-PEUR-2022-0001, el objetivo de la compra es de urgencia para la adquisición de equipos tecnológicos y audiovisuales para garantizar la expansión y alcance del canal 4 a nivel internacional y frecuencia digital.

Lo que dice el Reglamento Ley de Compras Contracciones No. 543-12 sobre compra de urgencia

Según el reglamento en su artículo 3, establece las excepciones de compra de urgencia, tales, como:

Situaciones de seguridad nacional. Son las relacionadas con carácter de secreto de Estado, de secreto militar o de orden interno, que deban realizar los organismos que conforman el Sistema de Inteligencia Nacional, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Situación de emergencia nacional. Son circunstancias de fuerza mayor generadas por acontecimientos graves e inminentes, tales como terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales, y otras que provengan de fuerza mayor en el ámbito nacional y regional.

Situaciones de urgencias. Son situaciones de caso fortuito, inesperadas, imprevisibles, inmediatas, concretas y probadas, en ias que no resulta posible la aplicación de los procedimientos de selección establecidos en la ley, en tiempo oportuno.

Obras científicas, técnicas, artísticas o restauración de monumentos históricos. Son las que responden a la especialidad del proveedor relacionada con sus conocimientos profesionales, técnicos, artísticos o científicos y su reconocida experiencia en la prestación objeto de la contratación.

Bienes o servicios con exclusividad. Aquellos que sólo pueden ser suplidos por un número limitado de personas naturales o jurídicas.

Proveedor único. Procesos de adquisición de bienes o servicios que sólo puedan ser suplidos por una determinada persona natural o jurídica. En caso de entregas adicionales del proveedor original que tengan por objeto ser utilizadas como repuestos, ampliaciones o servicios continuos para equipos existentes, programas de cómputos, servicios o instalaciones. Cuando un cambio de proveedor obligue a la Entidad a adquirir mercancías o servicios que no cumplan con los requisitos de compatibilidad con los equipos, programas de cómputos, servicios o instalaciones existentes o la utilización de patentes o marcas exclusivas o tecnologías que no admitan otras alternativas técnicas.

Construcción, instalación o adquisición de oficinas para el servicio exterior. Las compras y contrataciones realizadas para la construcción, instalación o adquisición de oficinas para el servicio fuera del territorio de la República Dominicana.

Rescisión de contratos cuya terminación no exceda el cuarenta por ciento (40%) del monto total del proyecto, obra o servicio. Cuando para la finalización de un contrato de ejecución de obra o servicio, no se requiera más del 40% del monto total, la Entidad Contratante podrá requerir una nueva contratación para la conclusión del mismo, tomando en consideración el reporte de lugares ocupados de la licitación objeto de la contratación, debiendo aplicarse las penalidades que el Órgano Rector determine en los casos de ruptura abusiva del contrato.

Declaraciones de Ellis Pérez

Ayer, el presidente del Consejo de CERTV, Ellis Pérez, a través de su cuenta de Twitter, afirmó que esa licitación se conocerá en los próximos días.

“El Director General de Certv, Iván Ruiz ha hecho un estudio/evaluación de la situación de equipamientro que encontró en el canal. En base a esos resultados, tiene pendiente someter su solicitud de aprobación al Consejo de Administración. Esa reunión se producirá en próximos días”, reveló Pérez.