Es loca con su plátano..Niurka Marcos y el actor dominicano Juan Vidal dieron un paso más en su relación y se comprometieron para casarse.

La vedette cubana Niurka Marcos y el actor dominicano Juan Vidal dieron un paso más en su relación y se comprometieron para casarse antes que concluya el 2022.



La pareja, que inició su relación cuando ambos participaban en el reality “La casa de los famosos 2”, hizo las cosas de manera diferente y así planean celebrar su unión.



En una entrevista para el programa “Venga la Alegría” (Tv Azteca) la vedette, de 54 años, habló a detalle de su relación con el actor, de 45 años, y ambos presumieron las joyas de su compromiso.



“Lo hizo en una ceremonia bonita en Machu Picchu (Perú)”, relató Niurka.



La artista recibió una pulsera con detalles en rojo que va a juego con el anillo que usa Juan Vidal.



“Ella lo quiere hacerlo diferente, por eso me adelanté yo e hice este compromiso", dijo el dominicano al hablar sobre la boda y lo que esperan de la ceremonia.



Aclararon que más adelante se entregarán los tradicionales anillos de compromiso.



La llamada “mujer escándalo” expresó que no planean tener una ceremonia clásica.



“Hay formas de comprometerte espiritualmente que son más honestas. A mí me gustaría que fuera en uno de los cenotes del sureste de Yucatán porque el cenote tiene, y todos los mexicanos lo sabemos, tiene energías especiales”, indicó Niurka.



Juan Vidal tenía una relación con la también actriz Cynthia Klitbo, quien hace unos meses reveló que terminó con el actor por la violencia y deudas de dinero.



"Terminamos porque tiene un problema de ira muy grande, es una persona que siempre está de mal humor, todos los días, basa toda su experiencia de vida en cuantos músculos tengo y que para él las mujeres somos una manera de acomodarse tanto económica como públicamente, entonces no se vayan con la finta", dijo sobre el dominicano al reportero Edén Dorantes.



Klitbo aseguró que le prestó dinero al criollo mientras él pasaba por problemas económicos y no le había pagado.