Dominicanos y sus cosas...... Imagen de Albert Pujols y Nicole hija de Leonel Fernández se hizo viral en las redes sociales. La hazaña de 700 jonrones pa cuando?

Una nueva imagen en la que se ven juntos Albert Pujols, estrella de las Grandes Ligas y Nicole Fernández, se hizo viral en las redes sociales sobre todo por el mensaje que colgó en sus historias de instagram la hija del expresidente Leonel Fernández.



La primera parte del mensaje que fue eliminado indicaba lo siguiente «thankful for being to be part of this journey by you side», que traducido al español significa «Agradecida por ser parte de este viaje a tu lado »



Pero lo que más captó la atención fue la expresión breve en español «Felicidades Tito, Te amo».



En la foto se ven ambos sonrientes.



Se recuerda que hace unas semanas Leonel Fernández fue invitado por Albert Pujols a un juego donde el ex presidente lanzó la primera bola y en el que disparó el cuadrangular número 698 frente a los rojos de Cincinnati.



Pujos ingresó anoche al prestigioso club de los 700 cuadrangulares en las Grandes Ligas tras disparar dos H4 frente a Los Angeles Dodgers.



Hace unos seis meses Albert Pujols anunció la separación de Deidre, con quien sostuvo una relación de 22 años.