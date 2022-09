Cronista deportiva Laura Bonnelly en twitter “¿Entonces el deporte apoya la vagabundería? ¿Cómo es posible que Tokisha lance la primera bola?

Tras la aparición de la exponente de música urbana Tokischa en el Citi Field en New York el pasado 12 de septiembre, en donde lanzó la primera bola para dar inicio al partido entre Mets y los Cachorros de Chicago, las críticas no se hicieron esperar, y la más destacable fue la realizada por la cronista deportiva Laura Bonelly.



La profesional utilizó la red social Twitter para externar su descontento.



“¿Entonces el deporte apoya la vagabundería? ¿Cómo es posible que Tokisha lance la primera bola? pensé esa distinción eran para personas que son ejemplos a seguir y con eso les rendían honor, o no? Estoy perdida”, expresó la comunicadora.



Pero, ¿quién determina si Tokischa debe o no estar en esos escenarios? Sin duda la artista posee un contenido explícito a través del cual refleja la realidad del llamado “bajo mundo”.



En los últimos tiempos “La irreverente” como también muchos le llaman se ha convertido en una atracción internacional que miles de personas la sigue como modo de expresión. Entonces. Es por eso que sus representantes se preguntan en una nota de prensa: “¿quiénes somos para condenar el arte que se lleva a cabo a través de su expresión cultural?”



Resaltaron que la intérprete de temas como “Linda”, “Delincuente” y “Sistema de patio” es actualmente un icono de la música urbana dominicana.



“Duela o no la cantante es la propulsora número 1 del dembow en la República Dominicana, tras llevar el género a lugares inimaginables y conseguir que los artistas internacionales deseen incursionar en el contagioso ritmo, además de ser una de las primeras artistas del género urbano en llegar a festivales donde aún nuestra música no había tenido la oportunidad de penetrar”, argumentaron.



Los metropolitanos, han crecido muchísimo en lo mediático y comercial. Hace tiempo recibieron la visita de los cantantes latinos Romeo Santos y Thalía, y ahora le tocó “a nuestra cantante Tokischa”.