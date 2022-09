3:00 / 4:20 Lo que Hizo la Comunicadora Karina Bonilla por ver Feliz su Madre que Perdió el Cabello por terapias

En ese momento, la presentadora de «Pégate y Gana con el Pachá» se separa un poco para quitarse la peluca que llevaba puesta dejando al descubierto su cabeza sin cabello, acto seguido su madre sorprendida empieza a llorar.“Nooo, ¿Por qué lo hiciste, si yo te dije que no lo hicieras?”, cuestionó la señora, recibiendo por respuesta que el cabello no es importante si no lo que hay en el interior.Tras la publicación del video, las reacciones por parte de colegas, amigos y seguidores no se hicieron esperar, resaltando el acto de amor hecho por la comunicadora, oriunda de Santiago de los Caballeros.“Estoy dando grito como una loca. Dios las bendiga”, comentó la comunicadora Yubelkis Peralta.“Dios bendiga a tu madrecita linda. Dile que le mando un abrazo y que estaré orando por ella”, escribió también el merenguero Manny Cruz.Horas después, la comunicadora hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram donde agradeció las muestras cariño y contó su parte de su historia de vida, con los difíciles momentos que le ha tocado enfrentar.Propósito Durante un poco más de 56 minutos, Karina Bonilla habló con sus seguidores a quienes manifestó que su interés al raparse la cabeza y compartir en redes el video es promover la empatía y demostrarle a su madre que no le importa verse calva, así como ella.“Que cada persona que vea esto sea empático con alguien que esté sufriendo esta maldita enfermedad. Que mi mama entienda que es por amor, que no me importa verme calva… y que cuando ella este ahí en su proceso, de la mano hacerlo con ella”, expresó.Aseguró que valió la pena la decisión tomada y que no se arrepiente de ello porque su mamá ahora se ve más animada.“A mí no me importa que me vean y que digan ¡ay tienen cáncer!, no me importa, me importa que ella sepa que yo la amo y que voy a estar ahí siempre, hasta el último suspiro que Dios me dé”, enfatizó