El 48.1% de la población aprueba los 2 primeros años del gobierno de Abinader

SANTO DOMINGO, RD.- Según los resultados de la segunda entrega del primer sondeo de opinión pública hecho por el grupo de medios ACD Media, El 48.1% de los dominicanos aprueba el gobierno de Luis Abinader en sus dos primeros años en la Presidencia de la República, mientras el 33.7 le niega su aprobación. Un 18.2% de los encuestados dice que ha tenido un desempeño regular.

Sin embargo, en cuanto a la popularidad del presidente Abinader, el 64.5% dijo estar de acuerdo en que sigue siendo un político popular, mientras que el 34.5 expresa lo contrario. Un 0.1% no respondió.

Un 27.6% de la población dominicana dijo estar totalmente insatisfecho con la gestión de gobierno de Luis Abinader; un 11.4% dijo estar insatisfecho, para un 39%, mientras un 39.8% que dijo estar satisfecho (12.6% satisfecho y 27.2% totalmente satisfecho).

Ante la misma pregunta, un 20.9% dijo no estar satisfecho ni insatisfecho y, un 0.3% dijo no saber o no respondió.

Del 27.6% totalmente insatisfecho un 24.2% corresponde a hombres y el 31% a mujeres. Del 11.4% que dice estar insatisfecho, 10.5% Son hombres y el 12.3% mujeres.

Ficha técnica

El muestreo abarcó todo el territorio nacional, con un 78.9% de los entrevistados residentes en la zona urbana y un 21.1% residentes en la zona rural.

Un 35% de los encuestados habita en la zona metropolitana, un 35.8% en la región norte, un 17.5% en la zona sur y el restante 11.7% en la región este del país.

Del trabajo de campo se encargaron 45 encuestadores bajo la vigilancia de seis supervisores.

El profesor de estadística de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), José Eligio Peralta, destacó que el sondeo se realizó cara a cara a mil 200 personas de ambos sexos, con más de 18 años, extraídos del padrón de votantes de la Junta Central Electoral.

La tercera y última parte de la primera Encuesta Nacional de Opinión Pública del Grupo ACD Media se dará a conocer este jueves 01 de septiembre 2022.