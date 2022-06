The New Mambo finaliza gira EU y lanza nueva bachata

New York. Luego de finalizar una exitosa gira por varios lugares de Estados Unidos, la agrupación típica The New Mambo lanza su primera bachata “Si cruzas la puerta”.





Con más de cuarenta bailes en siete semanas, el colectivo típico, quien estuvo de la mano del comunicador y empresario artístico Manny Rodríguez, se consagró como uno de los grupos más aplaudidos de la Gran Manzana.





“Nos sentimos regocijados y satisfechos con esta gira que recién finalizamos, gracias por el recibimiento que nos dio la ciudad de New York y otros estados donde nos presentamos a casa llena”, comentaron los líderes de la agrupación.





The New Mambo también realizó una serie de entrevistas en medios importantes, entre estos El Vacilón de la Mañana de La Mega 97.9.





Una exclusiva presentación a bordo del yate más lujoso de la ciudad , “El Infiniti”, fue escenario para que el grupo se presentara.





Al igual, la agrupación recibió un reconocimiento por la Alcaldia de la ciudad de Paterson y el consejal Luis Velez.





La empresa MR Multimedia Group LLC, se siente satisfecha con el trabajo realizado con tantos grandes artistas, tanto de la República Dominicana como de otros países.