Tatis con luz verde para intensificar actividades defensivas

PHOENIX.- Fernando Tatis Jr. llegó a Arizona esta semana y no demoró en recibir buenas noticias.

El martes, el torpedero dominicano de los Padres se reunió con el cirujano que lo operó el 16 de marzo para repararle un hueso fracturado en la muñeca izquierda. El manager de la novena de San Diego, Bob Melvin, dijo que Tatis había recibido el visto bueno para “intensificar lo que está haciendo en el lado defenso”.

El estelar estuvo con los Padres previo al inicio de la serie ante los D-backs en el Chase Field.

“Sé que está emocionado por el hecho de que va a estar en el terreno con nosotros, sin restricciones en cuanto a fildear rodados, hacer tiros y todo eso”, dijo Melvin. “El bateo será lo último”.

Tras reunirse con su cirujano, Tatis no demoró en integrarse al equipo en el terreno de juego. Estuvo presente en las prácticas de bateo para fildear roletazos y participar en ejercicios defensivos. Anteriormente, hizo tiros saves, fildeó rodados bateados directamente a él, hizo algunos swings en blanco y hasta bateó con un tee y un bate de práctica.

Tatis aún no está haciendo swings con el bate a máxima velocidad, pero se espere que lo haga en aproximadamente dos semanas. A esas alturas, tendrá que emprender una secuencia de bateo y disputar juegos de liga menor como parte de rehabilitación.

Por lo tanto, no parece que Tatis volverá a la acción hasta después del Juego de Estrellas, posiblemente a finales de julio o a principios de agosto, depende de cómo salgan las cosas cuando empiece a batear. Melvin no tiene una fecha fija y no la tendrá hasta que Tatis llegue a ese punto en su recuperación.

“Depende de cuál sea la configuración antes de que empiece a disputar juegos. Y luego cómo se siente durante el proceso de rehabilitación”, dijo Melvin. “Definitivamente queremos que regrese cuando se sienta bien sobre la forma en que está bateando. Más días con nosotros probablemente sea mejor que menos días. Pero no tiene un entrenamiento primaveral, así que será un proceso día a día, aunque probablemente una vez que empiece a (batear), probablemente lo tengamos planificando y nos guiaremos por cómo se siente”.

Jake Rill/MLB.com