Shakira disque anda con Piqué al borde del abismo. Supuesto rompimiento atribuido a una infidelidad del jugador.

Si las caderas no mienten hay una lesión en el cuerpo amoroso de Shakira y Gerard Piqué. Al menos la prensa del corazón de España recoge este miércoles un supuesto rompimiento atribuido a una infidelidad del jugador."La cantante lo ha pillado con otra y se van a separar", asegura la periodista Laura Fa, según una reseña publicada en el portal español Elperiodico.com . La información a la vez corrobora la noticia que ayer dio el periodista de El Periódico , Emilio Pérez de Rozas: el capitán del Barça (equipo español de fútbol) y la cantante colombiana atraviesan una crisis sentimental y él vuelve a vivir solo desde hace semanas en su antiguo piso de la calle Muntaner de Barcelona.Laura Fa y Lorena Vázquez comentaron sobre la ruptura en el vídeopodcast 'Mamarazzis' , que se emite cada miércoles en directo (14.30 horas) en las cuentas de Instagram y Facebook de El Periódico . Según los periodistas españoles, la cantante colombiana sería conocedora de la deslealtad y pondría cara y nombre a la tercera en discordia."Por eso habría tomado la decisión de separarse", sostuvo Laura Fa citando fuentes. Luego agregó: "Eso es así. Ha ocurrido. Por eso hay distancia. Quizás no queda en nada, pero eso [la infidelidad] ha pasado".Incluso, medios como Marca (español) publican que el defensa del FC Barcelona reside en su casa de soltero, ubicada en Barcelona, en la que lleva viviendo durante la última semana sin confirmarse las razones específicas de su estadía allí.La pareja, que tiene dos hijos (Milan y Sasha) lleva doce años de historia sentimental y no es la primera vez que enfrentan rumores de crisis en su relación.