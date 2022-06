Salvaje agresión a Juan Guaidó por seguidores de Nicolás Maduro enfurecidos

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, fue atacado este sábado en el estado Cojedes por militantes chavista violentos, que lo empujaron y agredieron físicamente. Los hechos ocurrieron en San Carlos, adonde llegó Guaidó como parte de su gira por Venezuela.

Luego de una masiva caravana opositora, los militantes del régimen de Maduro soprendieron al líder opositor en un centro de reuniones.

Uno de los militantes del chavismo comenzó a gritar “saquen a Guaidó”, mientras que otra mujer vestida de rojo golpeaba los vidrios y gritaba de forma agresiva.

En redes sociales circularon las imágenes de la agresión que sufrió dentro del lugar. En un video se ve cómo es empujado y le arrojan objetos. Chavistas atacaron a Juan Guaidó en el estado Cojedes.

Freddy Guevara, miembro de Voluntad Popular, denunció el ataque y cruzó a quienes minimizaron el episodio: “Veo gente confundida (y lamentablemente gente difundiendo eso): a Guaidó no lo sacaron de un restaurante venezolanos descontentos. Ni era un restaurante (era un espacio de reuniones). Y no eran ciudadanos comunes si no del régimen. Fue una emboscada”.

“Ninguna amenaza, emboscada o agresión nos alejará de nuestro deber y responsabilidad: estar al lado de nuestra gente. Eres un valiente, estamos orgullosas de ti Juan Guaidó”, escribió en redes sociales Fabiana Rosales, esposa del opositor.

Minutos antes del ataque, el presidente interino se reunió con vecinos de la zona en una masiva concentración. “Cojedes es una tierra que enfrentó y derrotó a la dictadura. Hoy los vinimos a buscar para consolidar la unidad, una herramienta que ha sido efectiva a lo largo de esta lucha para desafiar y vencer a un régimen que quiere acostumbrarnos a la tragedia”, había escrito minutos antes el opositor.

El ataque no es el primero, sino que militantes chavistas buscan desmovilizar a la oposición semana a semana. De hecho, el sábado pasado militantes del régimen intentaron sabotear sus actividades en Zulia (noroeste).

Después de haberse reunido con autoridades opositoras de la región, su agenda incluía un encuentro con los zulianos y una caminata por varios sectores de Maracaibo, pero apenas pudo avanzar, ya que, un grupo de personas que se identificaron como “revolucionarios” y que coreaban el popular “viva Chávez” impidieron que concluyera su agenda tal y como estaba prevista.Batalla de sillas entre la oposición y el chavismo en Venezuela.

Guaidó responsabilizó de los hechos al concejal del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) José Sierra, a quien señaló de atacar a simpatizantes opositores que se encontraban organizando una asamblea ciudadana.

En el video, compartido por Guaidó en las redes sociales, se identifica al concejal del chavismo, José Sierra, entre un grupo de personas que permanecen a la fueras de un centro deportivo en el que se realizaría la actividad con el presidente encargado.