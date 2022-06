Los líderes de la música típica en su mayoría arriendan espacios en la radio para poder sonar sus producciones.

SANTIAGO.-La mayoría de los exponentes de la música típica tienen que rentar espacios en la radio para difundir sus discos y poder llevar las producciones a los seguidores.



En tanto los que no cuentan con ese recurso, se anuncian en programas independientes de los locutores.



Desde hace muchos años esa práctica se mantiene en las emisoras de la Ciudad Corazón y la región cibaeña, cuna del género que representa la identidad musical de la nación, conforme a varios merengueros.



Para que el merengue típico suene en las estaciones radiales los directores de grupos tienen que pagar entre RD$35 a RD$40 mil al mes para un espacio de una hora de lunes a viernes y poder difundir sus discos, porque no son incluidos en la programación regular de las estaciones. Se le exige pagar un año completo por adelantado.



Lo que gastan

Otro recurso a los que se ven obligados los típicos es hacer pautas dentro de la programación para promover un tema, que es una especie de publicidad que oscila entre los RD$175, RD$200 y RD$250 mil.



El legendario Francisco Ulloa dice que siempre ha existido arrendar espacios, pero los costos se han elevado y el que no tiene patrocinio se le hace difícil; “antes contábamos con dos padres como Yeyo y Antonio Ochoa quienes respaldaban a los típicos, pero ya no existen”.



Para el intérprete del “Farolito”, todos quisieran tener un programa en la radio, pero los dueños de emisoras están ‘abusando con los costos’; “lamentablemente la música es un negocio: el que no paga; no suena”.



Mery Hernández, “La India Canela”, es de los artistas que no tienen espacio rentado y prefiere difundir su música en programas variados para tener un mejor alcance; « yo antes tenía cinco en diferentes emisoras de la región, pero todo ha cambiado mucho”.



El saxofonista y director de la Artillería Pesada, José El Calvo, reconoce la realidad del también llamado perico ripiao desde hace muchos años, “pienso que el Estado dominicano debe regular las emisoras porque no hay manera de que nuestro merengue típico lo coloquen si nosotros los merengueros no pagamos o rentamos un espacio”.



El merengue fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, el 30 de noviembre de 2016 y esa distinción no ha sido tomada en cuenta por las autoridades, ha manifestado en reiteradas ocasiones el investigador Rafael Chaljub Mejía.



La radio está difícil

Para Robert Liriano, de la nueva generación de típicos; “los que no tenemos espacios debemos valernos de los amigos y de las redes sociales para poder promover nuestra música. La radio se ha puesto muy difícil para los que no podemos pagar una pauta”.



María Díaz confiesa que toda la vida los merengueros típicos han pagado para sonar en la radio a través de los espacios rentados, al tiempo de destacar que es el género que representa la dominicanidad; “es la música oficial del país. La güira, tambora y acordeón son tres elementos esenciales de nuestra cultura”.



Asimismo, manifestó que siempre se ha marginado la música típica, porque nunca ha recibido apoyo para desarrollarla y llevarla por todo el mundo, afirmó la acordeonista.