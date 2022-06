Juliana O’Neal retorna a los escenarios. Estrena un merengue que fusiona elementos urbanos de reggaeton.

Una celebración por partida doble es lo que inspira a la merenguera Juliana O’Neal a retomar su carrera musical, y es que se ha regalado el día de su cumpleaños el estreno de “Nos fuimo’, un merengue que fusiona elementos urbanos de reggaeton con algunos sonidos electrónicos disponible en todas las plataformas digitales.



“Nos fuimo' es un tema alegre que invita a bailar, o a irse de rumba. Narra la historia de una mujer completamente empoderada que le dice a su pareja o al chico que le gusta que ella está “ready” para irse de fiesta si él lo está, retratando un momento con el que muchos hombres y mujeres se sentirán identificados”, relató la artista y diputada a través de una nota de prensa enviada a Diario Libre.

“Me siento muy feliz y ansiosa por anunciar mi regreso a la música y todo lo que está en planes, prácticamente empezando de cero y apostando al merengue, género que amo y represento con orgullo. A casi dos años como diputada, me siento preparada para poder realizar ambas labores e ir reintegrandome a la música que es lo que tanto me apasiona”, indica O’Neal quien también se estrena como coautora.



Después de una dura batalla contra el cáncer de mama y una pandemia que paralizó el mundo, por respeto a sus munícipes y consciente del serio compromiso asumido, la legisladora por Santo Domingo Este hizo una pausa en los escenarios para poder adentrarse de lleno en los trabajos del Congreso Nacional y dedicarse a los temas sociales de la demarcación que le eligió.

Este primer sencillo de la nueva producción donde músicos puertorriqueños conjugan las voces de dominicanos en los coros, cuenta con la composición de Jacob Barbosa, un compositor puertorriqueño con muchos años de experiencia quien ha escrito temas a artistas locales e internacionales para los cuales también ha trabajado como corista.



El disco cuenta con los arreglos de Pedro Marcano uno de los trompetistas más cotizados en Puerto Rico, quien actualmente trabaja con Gilberto Santa Rosa como Trompetista Principal; mientras la producción musical estuvo a cargo de Félix Márquez “El Ronko”, un músico y percusionista experimentado con que trabaja para artistas como Ozuna, Wisin & Yandel, entre otros.



Puerto Rico y República Dominicana fueron los países que vieron nacer este pegajoso tema en Coexistence Studios de Puerto Rico, teniendo como Ingeniero de Grabación a Wilfred “Wilo” Ortiz. En cambio, en el país, las Voces y Coros fueron grabadas en Raising Dream Studio; Mezcla y Masterización Pedro Valdez músico y arreglista radicado en New York; mientras la Programación y Edición Vocal de Luis Berrios Nieves “Nérol” de Puerto Rico y el maestro Henry Jiménez como Ingeniero de Grabación; quien con su demostrada experiencia impregnó ideas importantes a la canción.