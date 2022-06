J Balvin anda metido en problemas con Christian Nodal, tras publicar una fotografía de él junto a una suya.

J Balvin anda metido en problemas con otro artista, esta vez con el mexicano Christian Nodal, tras publicar una fotografía de él junto a una suya y pedirles a los seguidores que encontrara las diferencias entre ambos.



Esto después del cambio de look al que se ha sometido el mexicano, quien ahora tiene cabello rubio con flores y otros tatuajes en su rostro, lo que ha generado que muchos seguidores comentaran que con su cambio se parece al colombiano J Balvin.



Dicha publicación le molestó bastante a Nodal, quien compartió la imagen en su historia con el mensaje: “Que yo si tengo talento carnal y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea y cuando sea con orgullo. Que tu foto la elegiste tú y la mía la subió la prensa”.



Ante esto el exponente urbano publicó un video con el nombre de Belinda en su rostro y en el que expresó: “Bueno yo llegó puntual a todos los conciertos, al estadio que sea… pero la foto de horita se “Be linda”, en alusión a la ex de su colega.



Entonces, el intérprete de “Adiós amor” compartió un video en el que escucha «Esto lo hago pa divertirme”, la tiradera de Residente para Balvin.



“Ya no más, esto solo fue para divertirme, amanecí bromista”, fue otro video que subió el colombiano, pero esto no paró la ira de Nodal, quien volvió arremeter fuertemente en contra de su colega y adelantó que estaría grabando una tiradera.



“Este compa no me amaneció bromista, amaneció sin tomarse su pastilla porque no andaba coherente, el ca-brón tiene un documental hablando de la paz, de la salud mental, de vibras y energías, pero su cuenta que tiene millones y millones de seguidores sube una foto para que hagan burla de mí, donde claramente, todo el mundo lo sabe, me estoy levantando de una mier-da muy fea que viví. No hay derecho de hacer esas cosas, hay que usar las redes bien, y como ya todos saben, yo no soy nada bueno para hablar por eso mismo ahorita voy para la cabina porque voy a grabar algo que pienso sacar esta noche para este compa que no ha aprendido. Te dio una pata en el c**o Residente y no aprendiste, yo creo que te gustó, pero la mía no te va a gustar porque yo uso botas vaqueras”, comentó Christian.



De su lado Balvin le dijo: “Lo compararon conmigo, me compararon con él, lo que sea con la foto, estamos bonitos los dos, yo me siento sexy, seguro… ya uno no puede hacer un chiste porque se pone muy sensible. Y nada, si va a sacar la tiradera que sea romántica, que venda y que rompa los streamings porque siempre les ha funcionado”.