Ismael Reyes afirma autoridades haitianas buscan que RD asuma problema de las Bandas en su territorio

El excandidato presidencial Ismael Reyes aseguró que lo único que buscan las autoridades haitianas vinculando a dominicanos a las bandas que operan en ese país es que República Dominicana cargue con otro de sus problemas y que asuman la responsabilidad del desorden y la falta de control que tienen ellos, en su territorio.





Reyes explicó que "de ser remotamente cierto que hayan dominicanos implicados en hechos delictivos en ese país, que las autoridades haitianas asuman la responsabilidad de hacer cumplir la ley en su territorio, pero que no traten de escalar su problema a nivel internacional".





"Parecería ser que se trata de una estrategia con la cual buscan descalificar a la República Dominicana, luego de que en distintos escenarios el Gobierno puso de relieve, nuevamente, que Haití es responsabilidad de sus autoridades y de la comunidad internacional", apuntó.





En ese sentido, el líder político sostuvo que "si algo nos ha quedado claro es la efectividad de los burócratas haitianos de transferir sus problemas y responsabilidades a terceros que nada tienen que ver con el origen de sus males, su actitud de presión, chantaje y difamación no puede ser toleradas bajo ningún concepto por nuestro país".





Reyes llamó al presidente Luis Abinader a continuar marcando distancia de los problemas haitianos y a no dejarse persuadir, presionar y sensibilizar de organismos internacionales y otros grupos de presión y de intereses, que lo único que han hecho del tema haitiano es un modelo de negocios muy lucrativo para ellos, y que ha convertido a la República Dominicana en el villano de esta historia.